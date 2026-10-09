Kurtulmuş, Filistin\'e desteğin tam bağımsız devlet kurulana dek süreceğini söyledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, tam manasıyla özgür, toprak bütünlüğüne sahip, egemenliği sağlanmış, tam bağımsız bir Filistin Devleti kurulana kadar Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteğin devam edeceğini söyledi.

Bir dizi ziyaretler için Konya'ya gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Konya Sivil Toplum Buluşması programına katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, " Gazze'deki bu saldırıların ilk anından itibaren Türkiye'nin sivil toplumu bütün imkanlarını seferber ederek hiç olmazsa Gazze halkının temel bazı ihtiyaçlarını göndermek için seferber olmuştur. Ama ne yazık ki zaman zaman sivil toplumun seferber olarak ortaya koyduğu bu yardımların bir kısmı bile oraya ulaştırılmamıştır. Buna rağmen Türkiye, Gazze'ye en çok yardım eden bir ülke ve halk olarak görevini yapmak için sabırsızlıkla devam etmektedir ve inşallah sonuna kadar Filistin halkının yanında olmayı sürdürecektir. Özellikle geçtiğimiz hafta burada, Konya'da yaşanan tarihi bir olaydan dolayı duyduğum memnuniyeti bir kere daha ifade etmek isterim. Bir önceki meclisimizin açılış döneminde de ifade ettiğim gibi burada Konyaspor'un sahasında Filistin Milli Takımı'yla Konyaspor'umuzun yaptığı maçın son anlarında skorborda yansıtılan 'Filistin özgür olana kadar maç ertelenmiştir' lafı bizim milletimizin mahşeri vicdanına yansımasıdır. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Yine Meclis açılışında ifade ettim. Burada da teyit ederek söylüyorum. Sadece Filistin özgür olana kadar o maç tehir edilmemiş. Tam manasıyla özgür, toprak bütünlüğüne sahip, egemenliği sağlanmış, tam bağımsız bir Filistin Devleti kurulana kadar Türkiye'nin Filistin'e verdiği destek devam edecek ve inşallah sonuç alacaktır" dedi.

"Türkiye siyaseti dünyanın en mütevazı siyasetlerinden birisidir"

Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Kimileri zaman zaman Türkiye'de siyaseti maalesef ikinci plana atmak, siyaseti niteliksiz hale getirmek için siyasetin üzerinde bazı toplum mühendisliklerini uygulayarak hep siyaseti iş yapamaz, herhangi bir işe yaramaz yer olarak göstermeye çalışıyorlar. İddiayla söylüyorum; Türkiye siyaseti dünyanın en mütevazı siyasetlerinden birisidir. Bunu da sadece laf olarak değil, Cumhuriyet tarihimizin en önemli sorunu olan terörü bertaraf etmek için ortaya koyduğu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun performansını ortaya koymuştur. A ve Z kadar siyasi görüşleri itibarıyla taban tabana birbirine zıt olan partiler aynen böyle bir salonda bir araya gelerek fikirlerini yakınlaştırmış, ortaklaştırmış ve olgunlaştırmış, sonunda da bir raporu ortaya koymuş. Bu rapor tabii ki her şey değildir. Ama bu rapor bir yol aynası, kapıyı aralayan bir teşebbüsüdür. Ardından da bu yıl yani 2026 yılının 10 Ağustos'unda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine bütün partilerin neredeyse ortaklaşa eğilimleriyle, 467 milletvekilinin evet oyuyla Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmelerin Güçlendirilmesi Yasası kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Milletimiz için mübarek olsun. Bu 467 sadece bir rakam değil. Sadece bir yasaya oy verenler değil. Bu ülkenin geleceğe ilişkin ortak iradenin yansımasıdır. Bu 467 milli iradenin nelere muktedir olduğunun göstergesidir, bu 467 Türk siyasetinin istediği en zor konuyu çözebilecek bir kabiliyete sahip olduğunu göstergesidir."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken üreten, düşünen, gönüllü olarak elini taşın altına koyan her insanımızın emeğine ihtiyacımız var. Sivil toplumumuzun birikimi, gençlerimizin heyecanı ve milletimizin sarsılmaz iradesiyle ülkemizin yarınlarına hep birlikte katkı sunacağız. Bu kutlu yürüyüşte en büyük gücümüz; milletimizin birliği, kardeşliği ve ortak geleceğimize duyduğu inançtır. Terörsüz Türkiye hedefini de bu kardeşliği kalıcı bir huzurla taçlandıracak, ülkemizin bütün enerjisini kalkınmaya ve milletimizin refahına yöneltecek önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarımızın gönüller arasında kurduğu köprüler, ortak geleceğimize duyduğumuz güveni daha da güçlendirecektir. İnşallah hep birlikte, evlatlarımıza huzurun kök saldığı, umudun büyüdüğü güçlü bir Türkiye bırakacağız. İnanıyorum ki bugün burada paylaşılacak her görüş, ortaya konulacak her teklif, aramızdaki iş birliğini daha da güçlendirecektir" dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın da, "Selçuklu'nun Darülmülkü Konya'mız ilim ile irfanda, sanat ve ticarette ve hatta dayanışmada ortaya koyduğu mirasla asırlar boyunca birlik ve beraberlik ruhumuza katkı sunmuştur. Bugün bizlere düşen ise bu köklü mirası korumak ve gelecek nesillere daha da güçlendirerek aktarmaktır. Çünkü biliyoruz ki bir şehrin gerçek gücü, insanlarının birbirine duyduğu güven, kardeşlik ve dayanışma duygusuyla ölçülür. Konya'mızın en büyük zenginliklerinden biri de işte bu birlik ve beraberlik ruhudur. Şehrimizde kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, meslek kuruluşlarımız, iş dünyamız ve sivil toplum kuruluşlarımız; ortak hedefler doğrultusunda güçlerini birleştirmekte, şehrimizin geleceğine birlikte katkı sunmaktadır" diye konuştu.