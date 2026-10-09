İçişleri Bakanı Çiftçi, Samsun\'da 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunu inceledi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Samsun programı kapsamında 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu yerleşkesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda eğitim faaliyetleri, mevcut imkanlar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Çiftçi, "Güçlü bir Emniyet Teşkilatının temeli, iyi yetişmiş, mesleki bilgi ve donanımı yüksek insan kaynağıdır. Milletimizin huzur ve güvenliğini emanet edeceğimiz gençlerimizin en iyi şartlarda yetişmesine büyük önem veriyoruz. Kıymetli eğitim kadromuza teşekkür ediyor, geleceğimizin teminatı polis adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Ziyarette Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da yer aldı.