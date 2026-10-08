Meclis'te fon krizi oylaması: Muhalefetin araştırma talebi Cumhur İttifakı oylarıyla geri çevrildi - Son Dakika
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Meclis'te fon krizi oylaması: Muhalefetin araştırma talebi Cumhur İttifakı oylarıyla geri çevrildi

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Meclis\'te fon krizi oylaması: Muhalefetin araştırma talebi Cumhur İttifakı oylarıyla geri çevrildi
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Muhalefetteki beş partinin fon krizinin Meclis'te araştırılması için sunduğu önergeler, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP'nin ret oylarıyla düştü. Oturumda CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, adı geçen bir şirketin milyarlarca dolarlık dijital varlığı soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkardığı iddiasının doğru olup olmadığını sordu.

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin muhalefet partilerinin Meclis araştırma önergeleri görüşüldü. Yeni Yol, İYİ Parti, CHP, DEM Parti ve YENİ Parti'nin konuya ilişkin verdiği önergeler, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul gündeminde bugün, grubu bulunan muhalefet partilerinin "fon krizi"ne ilişkin grup önerileri yer aldı.

Yeni Yol Grubu, "finansal soygunun arka planındaki organize suç ve dolandırıcılık ağlarının, sığ paylardaki manipülatif çete faaliyetlerinin, kriz öncesi soygunu haber alarak fonları boşaltan odakların, suça göz yuman kurumların ve şaibeli tasfiye süreçlerinin bütün yönleriyle araştırılması; faillerin, azmettirenlerin, siyasi ve idari uzantılarının tespit edilmesi" amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi.

Önerge üzerine söz alan Yeni Yol Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, TBMM'nin acilen bir araştırma komisyonu kurması gerektiğini vurgulayarak, "Hani diyorsunuz ya: 'İşin sonu nereye kadar giderse gitsin...', sonu nereye kadar giderse gitsin izlemeli, şeffaf bir şekilde millete bilgi vermeli ve milletin parasını, o çalınan parasını, iç edilen parasını, gasbedilen parasını, alın terini, emeğini bir an önce vermeli" diye belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun komisyona ilişkin "Kimse burada yalan ve iftirayla suçsuz insanları da suçlayamaz. Meclis araştırma komisyonu bunun aleti yapmamalıdır" sözlerine de değinen Kısacık, "Sayın Akbaşoğlu'nu şok içinde izledim yani bir araştırma komisyonu kurmaktan bu kadar mı kaçılır ya? Nedir ya? İlk önce sizin gelip hemen bunu araştıralım demeniz lazım. Eğer egemenlik kayıtsız, şartsız milletinse millet adına biz milletvekilleri olarak ilk önce böyle bir tarihi vurguna hemen araştırma önergesi, bugün bunun çalışması lazımdı. Bu Meclis'in bir onuru var, bir şerefi var, bir haysiyeti var, yeter, bu kadar da olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekillerinin önerge üzerine değerlendirmelerinin ardından yapılan oylamada, AK Parti ve MHP Grubu'nun ret oyuyla önerge kabul edilmedi.

İYİ PARTİ: 455 BİN YATIRIMCI MAĞDUR

İYİ Parti de "manipülasyon, bilgi suistimali ve siyasi nüfuz kullanılarak haksız kazanç sağlandığı iddialarının, yatırımcı mağduriyetlerinin ve ilgili kamu makamlarının idari ve siyasi sorumluluklarının araştırılarak gerekli tedbirlerin alınması" amacıyla Meclis araştırması önergesi verdi.

İYİ Parti Grubu adına önerge üzerine konuşan Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Cumhur İttifakı milletvekilleri ve "yürütmeye" seslenerek, "Yüce Türk milleti ve biz bu konuda sizden -cek'li, -cak'lı cümleler değil, sadece icraat görmek istiyoruz. O icraatların da doğru ve yerinde olmasını talep ediyoruz. Ayrıca, bu sınırlı etki tanımını kim yaptı, neyi baz alarak yaptı, sınırı neye koydu onu anlamak da mümkün değil. Türk milletinin devletine güvenerek yatırım tercihi olarak gördüğü sermaye piyasalarında 455 bin bireysel yatırımcı mağdur. Bu piyasada 6,5 milyon yatırımcı var. Yaşanan bu durumla da inançlı mülkiyet esasını inançsız mülkiyet esasına çevirmek sizce sınırlı bir etki mi sayılıyor?" diye sordu.

Yapılan oylamada önerge, AK Parti ve MHP Grubu'nun oylarıyla kabul edilmedi.

CHP: MİLYARLARCA DOLAR YURT DIŞINA MI ÇIKARILDI?

CHP Grubu verdiği Meclis araştırma önergesinde, "Fon krizinin tekrarının önlenmesi yolunda alınması gereken idari, hukuki ve kurumsal tedbirlerin ortaya konulması"na dikkati çekti.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, önerge üzerine yaptığı konuşmada, bu süreçte yurt dışına transfer edildiği öne sürülen paralara değindi. Soğuk cüzdanlarla yapılan para transferlerine ilişkin sorular yönelten Akay, "Fon sürecinde adı geçen büyük miktarda para hareketleriyle gündeme gelen şirketlerden birinin 3 milyar dolar ve 5 milyar dolar tutarında dijital varlık transferlerini gerçekleştirdiği doğru mu? Bu varlıkların soğuk cüzdanlara aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı doğru mu? Bu firma Özata Denizcilik midir iddia edildiği gibi? Eğer bu bilgi doğruysa ortada son derece ağır bir sorun var. Bu transferlerden MASAK'ın, SPK'nin ve devletin ilgili kurumlarının haberi var mıdır? Bu şirketler hakkında bugüne kadar herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? Fon soruşturmasının geldiği noktada artık yalnızca vatandaşın parasının nerede olduğu değil, milyarlarca dolarlık dijital varlık hareketlerinin nasıl gerçekleşebildiğinin de açıklanması gerekiyor. Bu transferlerden devletin haberi var mıydı? İvedilikle açıklanması ve tatmin edici açıklamanın kamuoyuna verilmesi gerekiyor" dedi.

Milletvekillerinin konuşmalarından sonra yapılan oylamada önerge kabul edilmedi.

DEM PARTİ VE YENİ PARTİ'NİN ÖNERGELERİ DE REDDEDİLDİ

DEM Parti Grubu da "fon krizi"ne ilişkin Meclis araştırma önergesi verdi. Önerge hakkında DEM Parti grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Kezban Konukcu, "Ülkeyi soygunculardan soyguncu beğen, soygunlardan soygun beğen memleketi haline çevirdiniz. Halkın kaynaklarını yandaşa aktarıyorsunuz. Yolları, köprüleri satmalara doyamadınız, yeni satışlar yolda. Emekçiyi açlık sınırının altında çalıştırarak bir diğer soygunun önünü açıyorsunuz. Halkın parasıyla oluşturulan bütçeyi faizcilere peşkeş çekerek emeklileri de açlığa, ölüme mahkum ederek soygunlarınızı daha da derinleştiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Bu soygun düzenini yaratanlar, saraydan başlayarak aşağı doğru hesap vermelidir" diyen Konukcu, Varlık Fonu'nun kapatılması gerektiğini vurguladı. Konukcu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu fonları işleten, bunlardan fahiş karlar elde edenlerin mal varlıklarına el konmalı ve fon mağdurlarına bu aktarılmalıdır. Bunun başka yolu yoktur, bütün sorumlular tek tek hesap vermelidir. Şurası açık ki, saray faşizmi yenilmedikçe bu soygun düzeni kaçınılmazdır. Halkın alın terini çalmayı kariyer edinmişsiniz kendinize. Mutlaka bir gün hesap vereceksiniz. Canımızı, emeğimizi, alın terimizi, seçme ve seçilme hakkımızı, özgürlüklerimizi koruyabilmek için bu saray rejimine gelin hep beraber son verelim. Kendi hayatlarımızı sarayın elinden alalım, ipleri kendi elimize alalım ve yaşanabilecek bir ülkeyi hep birlikte dayanışmayla ve direnişle kuralım."

Önerge, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

YENİ Parti Grubu'nun verdiği Meclis araştırma önergesi üzerine konuşan YENİ Parti Muğla Milletvekili Gizem Özcan ise bir fonun veya şirketin bilançosunun konuşulmadığını söyledi. Özcan, "Birikimini kaybeden insanların hakkını, kamu kurumlarının sorumluluğunu konuşuyoruz. Ev almak için para biriktirenlerin, emekliliğinde kimseye muhtaç olmamak isteyenlerin yaşadığı mağduriyeti konuşuyoruz. Bu insanlar paralarını sokakta karşılaştıkları birine teslim etmediler. Lisanslı kuruluşlara, denetlendiğine inandıkları yatırım fonlarına yatırdılar. Karşılarında bir kamu otoritesi olduğunu düşündüler" diye konuştu.

Kamuoyunda gündeme gelen bazı iddiaları aktaran Özcan, şu soruları yöneltti:

"Piyasa derinliği sınırlı bazı hisseleri belirli fonlar üzerinden yoğun ve koordineli işlemlerle yükseltildiği, ardından bu hisseleri taşıyan fonların daha geniş yatırımcılara pazarlandığı ileri sürülüyor. Peki böyle bir yapı kurulmuşsa nasıl işlemiş olabilir? Önce belirli hisselerin fiyatları yükseltiliyor. Bu hisseleri taşıyan fonlar yüksek gelirleriyle dikkat çekiyor. Sosyal medyada başarı hikayeleri anlatılıyor. Vatandaşlar bu getirilere ve lisanslı kuruluşlara güvenerek sisteme giriyor. Araştırılması gereken tam da şudur. İlk girenler sonradan gelenlerin parasıyla olağanüstü kazanç elde ederek sistemden çıktı mı? Küçük yatırımcının birikimi bağlantılı hesaplara aktarıldı mı? Bunların cevabını söylentilerden öğrenemeyiz. İşlem kayıtlarını, para hareketlerini, hesaplar arasındaki ilişkileri incelemeliyiz. Fonları ilk kim finanse etti? Hangi hisseler kimden alındı? Kim hangi tarihte ne kadar kazançla çıktı?"

YENİ Parti'nin önergesi de AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edilmedi. Böylece Meclis'te grubu bulunan muhalefet partilerinin "fon krizi" ve sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin grupları adına verdikleri Meclis araştırma önergelerinin hiçbiri kabul edilmedi.

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Kaynak: ANKA
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Selim K Selim K:
    Vay be araştırma komisyonunu bile reddediyorlar neden acaba 9 0 Yanıtla
  • 6mp2pt6czd 6mp2pt6czd:
    neden reddediyorsunuz ya hayırdır neler çıkacak altından ? 7 0 Yanıtla
  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Şaşırdıkmı tabiki hayır.... 3 0 Yanıtla
  • ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Neyse dot kılları yine savunur 3 0 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir Hüseyin Peynir:
    Ben anlamıyorum,neden reddedwesiniz,İnsan korktuğu şeydwn kaçar.Korkunuz nedir. 2 0 Yanıtla
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