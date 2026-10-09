Güler, Özlale\'ye yalancı dedi, 131 fonun tasfiyesinde kamu kaynağı kullanılmayacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Fon olayı olarak bilinen meseleyi de kararlı, şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşarak adil, hakkaniyetli çözüm noktasında sonuca erdireceğiz." dedi.

Güler, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'ye tepki gösterdi.

Özlale'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik açıklamalarını anımsatan Güler, "İki Bakanımız hakkında yaptığı iftirayı, yalanı açıkça lanetliyorum. Kendisini de kınıyorum, ayıplıyorum." diye konuştu.

Fon soruşturması başladığında kendisinin de isminin karıştığına yönelik haberlerin çıktığını hatırlatan Güler, Özlale'nin "Benim adıma attığınız yalanı bir kenara bırakalım, yatırımcının kimlik bilgilerine, hangi fonda ne kadar parası kaldığını gösteren kayda nasıl ulaştınız?" diyerek sosyal medya hesabından soru sorduğunu aktardı. Yaşananların ardından Özlale'nin eşinin konuya ilişkin açıklamalarını anımsatan Güler, şunları söyledi:

"Eşi Serap Hanım, gayet haklı bir tepki olarak eşinin isim benzerliğinden dolayı karıştırılmasından dolayı 'İspat etmeyen şerefsiz kere şerefsizdir' diye bir tweet attı. Doğal tepki. Sonra Ümit Bey, 8 Ekim tarihinde partisinde bir basın açıklaması yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile ilgili bazı şeyler paylaştı. '830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirip gerçekleştirmediği' noktasında iddiada bulundu. Meğer Türkiye'de 4 bin civarında olan Hasan Özdemir'leri karıştırmış kendisini aparat olarak kullanan bazı merkezler.

Biz şimdi Özlale'ye kendisinin sorduğu soruları soruyoruz. Bu yalanı ve iftirayı bir kenara bırakalım Sayın Özlale, o yatırımcının kimlik bilgilerine, hangi fonda ne kadar parası kaldığını gösteren kayda nasıl ulaştınız? Bu bilgiler size kimden geldi? Bakan Hanım açıkça 'iddialarınızı somut delilerle ispatlayın görevimi derhal bırakacağım. Bu iftiraların yalan olduğu ortaya çıktığında siz de görevinizi bırakacak mısınız' dedi. Aynı şekilde Ömer Bolat Bey de açıklamalarını yaptı."

Özlale'nin konuyla ilgili son açıklamasını hatırlatan Güler, Özlale'nin açıklamasında "yalan ve iftirayı" kabul ettiğini ancak özür dilemeyeceğini belirttiğini aktardı. Güler, şöyle konuştu:

"Ümit Bey, haksız yere hem Ömer Bolat Bey'i hem de Mahinur Özdemir Göktaş bakanımızın ismini karıştırdığınız, açıkça yalan ve iftira olmasına rağmen bir özür bile dilemiyorsanız size eşinizin tweetini okuyacağım. Eşiniz sizin isminiz karıştırıldığında nasıl tepki verdiyse, şu anda size aynı tepkiyi veriyor. Eşi, 'eşime, bu yalan ve iftirayı atanlar, şerefsiz kere şerefsizdir' demişti. Ben kendisine bir şey demiyorum, eşinin sözleriyle cevap veriyorum. İnşallah utanır. Maalesef utanmıyor."

Özlale'nin pazartesiden itibaren liste yayımlamaya devam edeceğini açıkladığını dile getiren Güler, Özlale'ye tepki göstererek şunları kaydetti:

"Siz yalancı ve iftiracısınız, size kimse inanmaz. Siz kurgulanmış bir yapısınız. Lütfen özür dileyin ve köşenize çekilin. Yargının da işini yapmasını engellemeyin. Bu yaptığınız yalan ve iftira bilgileriyle insanların üzerinde töhmet bırakıyorsunuz. Namuslu, onurlu, şerefli insanları, maalesef lekeliyorsunuz. Yapmayın bunu. Aynı muameleyi yaşamanıza rağmen, size de bu iftira atılmasına rağmen, nasıl üzüldüğünüzü ve bunun karşısında hanımınızın nasıl cevap verdiğini gördük. Lütfen bunu başkasına yapmayın, yalanlarınızı, iftiralarınızı kendinize saklayın."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in açıklama yaptığını belirten Güler, şunları söyledi:

"Özlale inşallah bu açıklamadan utanır. Murat Ongun'a 'Biz 19 aydır cezaevinde yatıyoruz. Size gerçekten gönül koyuyorum. Arkada siz böyle işler yapıyordunuz da bizim niye haberimiz yok. Emrah Bağdatlı ile farklı ilişkiler çeviriyordunuz da bizim niye haberimiz yok. Ayıp değil mi, bizi neden kandırdınız' diyor. Ümit Bey, Fatoş Pınar Türker size söylüyor. Bu insanları neden kandırdınız? O duruşmada söz alan Cüneyt Yakut 'Çıkın delikanlı gibi kabul edin, Emrah ile yedik deyin. Bari şu masum insanlar kurtulsun. Ne suçu var bu insanların' diyor. Kime diyor Ümit Bey? Siz hani 'halkın parasını yiyen, dolandıran insanların peşinden gidiyorsunuz' ya bu davalara da bakın, belki vicdanınız müsterih olur.

Özlale'nin iftiralarını attığı gün, İBB davasında villalar da gündeme geldi. Ali Nuhoğlu... 'Ekrem Bey'in bütün süreçlerden bilgisi var mı?' diyor mahkeme. 'Ekrem Bey'in her şeyden bilgisi var' diyor. Değeri 50 milyon dolar olan bu villaları sadece 15 milyon liraya devretmişsiniz, bu normal bir devir mi diyor, 'Hayır, değil' diyor. 'Bizim İSKİ'den çok yüksek alacaklarımız vardı. O alacaklarımızı almak için bunları devrettik' diyor. Ümit Özlale Bey, kamuoyu sizden bunun cevabını bekliyor. Mahkemesi devam eden bir dosya içeriğinden bahsediyorum, buna bir cevabınız var mı? Bu villalar ne karşılığında alınmış? İBB'nin bütçesini kim çalmış, kim hortumlamış bir bilginiz var mı? Hani siz toplum yararına çalışıyorsunuz ya bir yıldır, buna da bir çalışın. Sizin iki Bakanımıza iftira attığınız gün bunlar yaşanıyor. O mağdur ettiğiniz insanların ifadesi bunlar."

"Kendi kaynakları içerisinde tasfiye süreci tamamlanacaktır"

Muhalefet partilerinin sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili araştırma komisyonu kurulmasını istediğini aktaran Güler, araştırma komisyonunun belli bir konuda bilgi edinmek için oluşturulduğunu belirtti. Güler, muhalefetin yalan yanlış bilgilerle, sorumsuzca davrandığını vurguladı.

Anayasa'ya göre, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağının altını çizen Güler, fon soruşturmasının sürdüğünü anımsattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın TBMM Genel Kurulunu bilgilendirdiğini hatırlatan Güler, "Araştırma komisyonunda neyi araştıracak bu arkadaşlar?" dedi.

Yeni Partili Özlale'nin iftira attığını ve özür dilemediğini, AK Parti olarak "çamuru at, izi kalsın" yöntemini kullanmadıklarını, yalan ve iftiralarla kimseyi suçlamadıklarını ve suçlamayacaklarını ifade eden Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu arkadaşlar nereden bunları öğrendilerse, adam baklava kutularıyla yakalanır 'siyasi operasyon' denir. Adam gece vakti otel odalarında yakalanır, buna başka kılıflar aranır. Sadece bir şey yapabilirsiniz. İlgili arkadaşı uzaklaştırırsınız, 'Yargı önünde git hesap ver' diyebilirsiniz. Masumiyet karinesi esastır, biz kimseyi suçlamıyoruz. Eylemleriyle kim ne suç işlemişse sonuna kadar peşindeyiz. Bunların bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap vermesi, ceza alması, kimsenin yanına kar kalmaması için biz mücadelemize devam ediyoruz. Milletimiz müsterih olsun, bu konuda da bizler dikkatli, kararlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fon olayı olarak bilinen meseleyi de kararlı, şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşarak adil, hakkaniyetli çözüm noktasında sonuca erdireceğiz. Asla bu süreçte toplam 131 fonun tasfiyesinde hiçbir kamu kaynağı kullanılmayacaktır, bütçeden kaynak kullanılmayacaktır. Kendi kaynakları içerisinde tasfiye süreci tamamlanacaktır."

"Borsaya girmek, fonlara para yatırmak suç değil"

Bir gazetecinin sorusu üzerine Güler, fon yatırımcılarına bazı ödemeler yapıldığını söyledi.

Varlıkların tasfiye sürecinde kullanılacağına dikkati çeken Güler, Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki "piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali, piyasa dolandırıcılığı" ile Türk Ceza Kanunu'ndaki eylemlerle ilgili sürecin sürdüğünü dile getirdi.

Muhalefetin "fon listelerinin açıklanması" çağrısında bulunduğunun belirtilmesi üzerine Güler, şunları kaydetti:

"Ne açıklansın? 455 bin 578 kişi mi açıklansın? Borsaya girmek, fonlara para yatırmak suç değil. Herkesin muradını biliyorum. İnsanlar 'MKK'de bulunan kişisel veriler açıklansın' demiyorlardır herhalde. Piyasa bozucu eylemlerde bulunan, piyasa dolandırıcılığı yapan, haksız menfaat elde eden, farklı fon kağıtlarında olağanüstü artışlar sağlayanları kastediyorlardı herhalde. Bu da iyi bir inceleme gerektiriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı derinlemesine soruşturma yapıyor. Maalesef arkadaşlar iftira atmaya, yalan söylemeye o kadar müsaitler ki 'Siz 3-5 isim verin, bunları linç ettirelim, gerisi siyaseten bize kar sağlar' gibi düşünce içindeler. Böyle bir durum olmaz. Türkiye hukuk devleti. Herkesin kişisel verileri kanuni koruma altında. Böyle sırf birileri istiyor diye Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları açıklanamaz. Bu arkadaşların utanması yok. İftirayı atıyor, yalanı söylüyor sonra özür bile dilemiyor. Ben de açıkça söylüyorum bu olaylara sebebiyet veren kim varsa açıklansın, hiç önemli değil ama 'Bütün borsa yatırımcıları açıklasın, kim ne yapıyor' gibi bir şeye giriliyorsa bu doğru değildir. Bu konularda hassasiyet sahibi olalım. Borsada yatırımcı olmanın hiçbir günahı yoktur. Bunun günahı ve suç olanı dediğimiz eylemlerde bulunmaktır."

(Bitti)