Zelenskiy, Trump'ın Putin ile dizel anlaşmasına sert tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy, Trump'ın Putin ile dizel anlaşmasına sert tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zelenskiy, Trump\'ın Putin ile dizel anlaşmasına sert tepki gösterdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmasını sert sözlerle eleştirdi. Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesini "açık bir zayıflık göstergesi" olarak nitelendiren Zelenskiy, Moskova'nın petrol gelirlerini savaşın devamı için kullanacağını savundu. Ukrayna lideri, Trump yönetimine Rusya'nın enerji saldırılarını durduracak karşılıklı bir anlaşma yapılması çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Trump'ın Putin ile vardığı dizel yakıt mutabakatına sert tepki geldi. Ukrayna lideri, Rusya'ya yönelik ekonomik baskının azaltılmasının savaşı uzatacağı uyarısında bulundu.

TRUMP VE PUTİN'İN DİZEL ANLAŞMASINA TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından açıkladığı dizel yakıt mutabakatı, Ukrayna'nın tepkisini çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ABD ve küresel pazarlara dizel yakıt sağlamasına imkan tanıyan yaklaşımı eleştirdi. Trump ile Putin arasındaki görüşmenin farklı bir sonuç doğurduğunu belirten Zelenskiy, Rusya'ya uygulanan yaptırımların gevşetilmesinin Moskova yönetimini cesaretlendireceğini savundu. Zelenskiy, ekonomik yaptırımların savaşın sona erdirilmesine yönelik somut adımlar atılmadan hafifletilmesine karşı çıktı.

Zelenskiy, Trump'ın Putin ile dizel anlaşmasına sert tepki gösterdi

"AÇIK BİR ZAYIFLIK GÖSTERGESİDİR"

Zelenskiy, Rusya'nın uluslararası baskıyı azaltmak için kapalı kapılar ardında yapılan anlaşmalara güvendiğini ileri sürdü. Avrupa'nın kısa süre önce Rus oligarklara yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldığını hatırlatan Ukrayna lideri, bu süreçte Rus saldırılarının azalmadığını belirtti. Zelenskiy, "O tarihten bu yana Rus saldırıları ve insanların çektiği acılar yalnızca arttı." dedi.

Yaptırımların kaldırılmasının sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı: "Rusya ile gerilimin açık ve kalıcı biçimde azaltılmasını öngören bir anlaşma olmadan Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi, açık bir zayıflık göstergesidir. Bu, Rusya'nın işine yarar; daha fazla insan öldürmesine, savaşı daha uzun süre sürdürmesine, Amerika'ya daha da az saygı göstermesine ve dünyaya daha büyük kayıplar ve zararlar vermesine olanak tanır."

"RUSYA, DİZEL YAKITIN KARŞILIĞINI DAHA FAZLA TERÖR VE İHANETLE ÖDEYECEKTİR"

Zelenskiy, Rusya'nın petrol ürünleri satışından elde edeceği gelirin savaşın sürmesine katkı sağlayacağını savundu. ABD'nin Moskova'ya yönelik yaklaşımını eleştiren Ukrayna lideri, açıklamasının en sert bölümünde şu sözleri kullandı: "Putin'e verilen hediyeler, barış getirmeyeceği gibi medeni dünyaya da hiçbir fayda sağlamayacaktır. Rusya, dizel yakıtın karşılığını daha fazla terör ve ihanetle ödeyecektir. Rusya'nın petrol ürünleri satmasına izin vermek, sona erdirilmesi gereken bir savaşa yatırım yapmak anlamına gelir, oysa bu savaş uzatılmamalıdır. İhtiyaç duyulan şey, Rusya ile karşılıklılık temelinde gerilimin gerçekten azaltılmasıdır."

Zelenskiy, Trump'ın Putin ile dizel anlaşmasına sert tepki gösterdi
Trump ve Putin'den sürpriz anlaşma! ABD yaptırımları kaldırdıTrump ve Putin'den sürpriz anlaşma! ABD yaptırımları kaldırdı Rusya'nın kalbini vurdular! 1900 KM'den tam isabetRusya'nın kalbini vurdular! 1900 KM'den tam isabet Ukraynalı genç kızın "Sıradan bir gün" notuyla paylaştığı videoya bakınUkraynalı genç kızın "Sıradan bir gün" notuyla paylaştığı videoya bakın Ukrayna'da kan donduran görüntü! 74 yaşındaki kadını yere savurduUkrayna'da kan donduran görüntü! 74 yaşındaki kadını yere savurdu Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısıBaşkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Kaynak: AA
Volodimir ZelenskiyVladimir PutinDonald TrumpABD BaşkanıPolitikaSavunmaMoskovaGüncelEnerjiRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan... 5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
Aşk-ı Memnu’nun Cemile’sine bir de şimdi bakın Son hali şaşırttı Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sine bir de şimdi bakın! Son hali şaşırttı
İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Real Madrid’de Mbappe krizi Real Madrid'de Mbappe krizi
Bursaspor’dan transferde büyük sürpriz: Henry Onyekuru Bursaspor'dan transferde büyük sürpriz: Henry Onyekuru
00:30
Sosyal medyaya yeni düzenleme 15 yaşından küçük çocuklar giremeyecek
Sosyal medyaya yeni düzenleme! 15 yaşından küçük çocuklar giremeyecek
22:46
7.7 ile sallanan Panama’dan felaket görüntüleri
7.7 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri
21:59
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
21:44
Panama’da 7.6 büyüklüğünde deprem Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
21:25
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
20:27
İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
19:22
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
19:08
Maltepe’de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 00:41:47. #7.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy, Trump'ın Putin ile dizel anlaşmasına sert tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei