New York’ta ICE dehşeti! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde vuruldu

New York’un Marble Hill bölgesinde ICE ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir görevlinin açtığı ateşle şüpheli yaralandı. Olay, ülkede ICE’ın güç kullanımına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

“MAHALLE ARASINDA VURULDU”

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Mamdani, “Bugün Marble Hill bölgesinde bir New Yorklu, ICE çalışanı tarafından mahalle arasında vuruldu.” ifadesini kullandı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA RAĞMEN ATEŞ AÇTILAR

Edindiği bilgilere göre ICE görevlilerinin, içinde 5 yaşındaki çocuğun da bulunduğu aracın etrafını sardığını aktaran Mamdani, “Çocuğun fiziksel olarak zarar görmediğini düşünüyoruz. Bu, kabul edilemez ve son derece ciddi bir durumdur.” değerlendirmesinde bulundu.

MAMDANİ, TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini belirten Mamdani, Trump’tan New York’ta ICE’ın görevine son verilmesini isteyeceğini kaydetti. Mamdani, “ICE görevlileri, topluluklarımızı dehşete sürüklerken ben seyirci kalmayacağım.” dedi.

BAKANLIKTAN “HEDEFLİ OPERASYON” AÇIKLAMASI

ICE’ın bağlı olduğu ABD İç Güvenlik Bakanlığı da olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, ICE birimlerinin Dominik Cumhuriyeti vatandaşı bir kişiye yönelik “hedefli operasyon” düzenlediği belirtildi. Bakanlık, şüphelinin hakkında daha önce suç kaydı bulunduğunu öne sürdü.

Gözaltı işlemi sırasında bir ICE çalışanının silahını kullandığı ve “yabancı uyruklu kişinin” yaralandığı aktarılan açıklamada, şüphelinin hayatta olduğu ve hastanede tedavi gördüğü bildirildi. Bakanlık ayrıca şüphelinin bir çeteyle bağlantısı bulunduğunu iddia etti.

ICE’IN GÜÇ KULLANIMI ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

ICE görevlilerinin son aylarda ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanan silahlı müdahaleleri, ülke genelinde büyük tepki çekiyor. Temmuz ayında Texas eyaletinin Houston kentinde Lorenzo Salgado Araujo (52), aynı ay Maine eyaletinde ise Kolombiya vatandaşı Johan Sebastian Duran Guerrero (25) ICE memurlarınca vurularak öldürülmüştü.

Ocak ayında Minnesota eyaletinde Alex Pretti ve Renee Good’un ICE’ın silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybetmesi de ülke genelinde tepkilere yol açmıştı.