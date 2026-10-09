Emek Partisi Genel Başkanı Aslan, İstanbul'da 10 bin binanın tahliyesini istedi - Son Dakika
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Emek Partisi Genel Başkanı Aslan, İstanbul'da 10 bin binanın tahliyesini istedi

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Emek Partisi Genel Başkanı Aslan, İstanbul\'da 10 bin binanın tahliyesini istedi
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Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, İstanbul'da acil tahliye gereken 10 bin bina ve kendiliğinden çökme riski taşıyan 1238 bina bulunduğunu belirtti. Aslan, yatırım amaçlı tutulan 2 milyona varan boş konutun yerleşime açılıp deprem riskli binalarda yaşayanların bu konutlara yerleştirilmesini istedi.

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, İstanbul'daki riskli yapılara dikkat çekerek binlerce binanın acil tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı. Aslan, "Yatırım amaçlı tutulan ve sayıları 2 milyona varan boş konut stokları yerleşime açılmalı ve deprem riski taşıyan binalardaki yurttaşlar bu konutlara yerleştirilmelidir." dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, İstanbul Maltepe'de bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyerek İstanbul'daki yapı stoğuna dikkat çekti. X hesabından yazılı açıklama yapan Aslan şunları kaydetti:

"Yaşadığımız binalar mezarımız olmasın! Maltepe'deki göçük ne ilk ne de tek! Sadece İstanbul'da kendiliğinden çökme tehlikesi bulunan 1238 bina var. ve bu binaların büyük bölümü yüksek maliyetler nedeniyle kentsel dönüşüme giremiyor. Acil tahliye edilmesi gereken bina sayısı 10 bin, bağımsız bölüm sayısı ise 600 bin! Bir diğer ifadeyle iktidarın rantçı politikaları nedeniyle milyonlarca yurttaş yıkılmaya yüz tutmuş binalarda ölümle burun buruna yaşama mahkum edilmiş durumda.

Kendiliğinden yıkılan binalar başka yoksullara mezar olmamalı. Bunun için geçtiğimiz günlerde acil olarak atılması gereken adımları sıralamıştık. Yeniden hatırlatıyoruz! Yatırım amaçlı tutulan ve sayıları 2 milyona varan boş konut stokları yerleşime açılmalı ve deprem riski taşıyan binalardaki yurttaşlar bu konutlara yerleştirilmelidir. Kaynaklar müteahhitlere değil; kirasını ödeyemez hale gelen emekçilere kira desteği olarak verilmelidir. Rant politikalarına kaynak aktarımından vazgeçilmeli, sendika ve meslek örgütlerinin de dahil edileceği sosyal konut projelerine hız verilmelidir. İşçi ve emekçilerin konut kredileri nedeniyle ek konulan konutları üzerindeki haciz kararları kaldırılmalı, kredi faizleri silinerek taksit ödemeleri yeniden yapılandırılmalıdır. İnsanca yaşanabilecek konut ve barınma hakkı için mücadele edelim!"

Kaynak: ANKA
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