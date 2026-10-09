TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konya'da Alaaddin Camisi'ndeki nöbet değişimini izledi - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konya'da Alaaddin Camisi'ndeki nöbet değişimini izledi

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konya\'da Alaaddin Camisi\'ndeki nöbet değişimini izledi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da 800 yıllık Alaaddin Camisi'nin avlusundaki Selçuklu Sultanları Türbesi'nde saygı nöbeti değişimini izledi. Kurtulmuş, nöbet değişiminin ardından türbede dua etti. Nöbet değişimi, 2020 yılından beri cuma günleri gerçekleştiriliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da "Sultanlar Türbesi Saygı Nöbeti" değişimini izledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya gelen TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cuma Namazını Alaaddin Camisi'nde kıldı. Numan Kurtulmuş, Cuma Namazının ardından Konya protokolü ve vatandaşlarla birlikte Alaaddin Camisi'nin avlusundaki Selçuklu Sultanları Türbesinde Saygı Nöbeti değişimini izledi. Kurtulmuş, nöbet değişimin ardından türbede dua ederek ayrıldı.

Sultanlar Türbesi Saygı Nöbeti

Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'daki 800 yıllık tarihi Alaaddin Camisi'nin avlusunda, 2020 yılından beri cuma günleri "Sultanlar Türbesi Saygı Nöbeti" gerçekleştiriliyor. Her hafta Cuma Namazından sonra jandarma personeli tarafından dönemin aslına uygun kıyafet ve teçhizatı ile nöbet değişimi yapılıyor. Nöbet değişiminin ardından ferman okunarak sancak açılıyor. Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından nöbet değişimi tamamlanıyor.

Kaynak: İHA
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