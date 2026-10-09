DEM Parti öncülüğünde Diyarbakır\'da Öcalan için özgürlük talebiyle yürüyüş düzenlendi

(DİYARBAKIR) - Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998 yılında Suriye'den çıkarılışının yıl dönümü nedeniyle Diyarbakır'da DEM Parti öncülüğünde düzenlenen yürüyüşle protesto edilerek, Öcalan'a "özgürlük" talebi dile getirildi.

Halkların Eşiklik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır İl Başkanlığı öncülüğünde Demokratik Kurumlar Platformu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998 yılında Suriye'den çıkarılışının yıl dönümü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte Öcalan'a "özgürlük" talebi çağrısı yapıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Bağlar ilçesinde bir alışveriş merkezi önünde başlayıp Koşuyolu Parkı'na kadar düzenlenen yürüyüşe DEM Parti milletvekilleri Serhat Eren, Mehmet Kamaç, Adalet Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili belediye eş başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Yürüyüşün ardından konuşan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışını "uluslararası komplo" olarak değerlendirdi ve şöyle dedi:

"28 yıl önce bugün Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan üzerinde yürütülen kamuoyu tanıyoruz. Evet birçok devletin birçok istihbarat gücünün ortaklaştı. Uluslararası hukukun hiçe sayıldığı ayaklar altına alındığı bu komplo kuşkusuz Sayın Öcalan şahsında Kürt özgürlük mücadelesini boğmaya, tasfiye etmeye yönelikti. Evet, uluslararası komplo sadece Kürtler değil ama aynı zamanda Türkiye'de yaşayan bütün halklar aleyhine işletilen bir komploydu. Orta Doğu'da halkların birlikte kendi kimlikleriyle, kendi kültürleriyle, kendi dilleriyle yaşayabileceği bir paradigmayı ortaya koymaya çalışan özgürlük hareketini boğmaya çalışan uluslararası komploculardı."

Açıklamanın ardından kalabalık olaysız dağıldı.