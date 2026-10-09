TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konya'da Alaaddin Camisi'ndeki saygı nöbetinin değişimini izledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konya'da Alaaddin Camisi'ndeki saygı nöbetinin değişimini izledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konya\'da Alaaddin Camisi\'ndeki saygı nöbetinin değişimini izledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu. Kurtulmuş, cuma namazını Alaaddin Camisi'nde kıldıktan sonra cami avlusundaki saygı nöbetinin değişimini izledi.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Kurtulmuş, cuma namazını Alaaddin Camisi'nde kıldıktan sonra cami avlusundaki saygı nöbetinin değişimini takip etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Kurtulmuş, Konya Valiliğine gelişinde Vali İbrahim Akın tarafından karşılandı. Polis tören mangasını selamlayan Kurtulmuş'a çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, daha sonra Vali Akın'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilik ziyaretinin ardından Konya Büyükşehir Belediyesine geçen Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından karşılandı. Belediye Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, Altay'dan belediyenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve çalışmalarında başarılar diledi.

ALAADDİN CAMİSİ'NDE SAYGI NÖBETİNİ TAKİP ETTİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, cuma namazını Alaaddin Camisi'nde kıldıktan sonra cami avlusunda vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurtulmuş, daha sonra cami avlusunda türbesi bulunan sekiz sultan için jandarma tarafından dönemin aslına uygun kıyafet ve teçhizatla tutulan saygı nöbetinin değişimini takip etti. Törende alpler ferman okuyarak sancak açtı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından sona eren töreni vatandaşlar da ilgiyle takip etti.

Kaynak: ANKA
Numan KurtulmuşYerel HaberlerPolitikaGüncelKonyaCamiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
Okan Buruk’u korkutan gelişme Futbolcularını tek tek uyardı Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu’nun keyfi yerinde Çocuklarla fotoğraf çektirdi Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi
18:33
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
18:13
İbrahim Hacıosmanoğlu, olağanüstü seçim ile ilgili kararını verdi
İbrahim Hacıosmanoğlu, olağanüstü seçim ile ilgili kararını verdi
17:42
Memur ve emekli ne kadar zam alacak İşte masadaki rakamlar
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte masadaki rakamlar
17:10
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
16:36
Daha imzası kurumadı Galatasaray’da şok ayrılık
Daha imzası kurumadı! Galatasaray'da şok ayrılık
16:12
Murat Cemcir’in çöküşü Şirketi resmen iflas etti
Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 18:38:52. #.0.2#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konya'da Alaaddin Camisi'ndeki saygı nöbetinin değişimini izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei