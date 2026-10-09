TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konya\'da Alaaddin Camisi\'ndeki saygı nöbetinin değişimini izledi

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Kurtulmuş, cuma namazını Alaaddin Camisi'nde kıldıktan sonra cami avlusundaki saygı nöbetinin değişimini takip etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Kurtulmuş, Konya Valiliğine gelişinde Vali İbrahim Akın tarafından karşılandı. Polis tören mangasını selamlayan Kurtulmuş'a çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, daha sonra Vali Akın'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilik ziyaretinin ardından Konya Büyükşehir Belediyesine geçen Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından karşılandı. Belediye Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, Altay'dan belediyenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve çalışmalarında başarılar diledi.

ALAADDİN CAMİSİ'NDE SAYGI NÖBETİNİ TAKİP ETTİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, cuma namazını Alaaddin Camisi'nde kıldıktan sonra cami avlusunda vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurtulmuş, daha sonra cami avlusunda türbesi bulunan sekiz sultan için jandarma tarafından dönemin aslına uygun kıyafet ve teçhizatla tutulan saygı nöbetinin değişimini takip etti. Törende alpler ferman okuyarak sancak açtı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından sona eren töreni vatandaşlar da ilgiyle takip etti.