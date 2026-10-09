Anketlerde geriye düşen Netanyahu \'savaş\' kartına mı sarılacak? "Olası bir saldırı seçimleri erteler"

ABD’nin İran’a yönelik olası bir saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin haberler, İsrail’de de gündemin üst sıralarına yerleşti. İsrail ordusu, Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

“RESMİ OLMAYAN HABERLERE YORUM YAPMIYORUZ”

Adının açıklanmasını istemeyen İsrailli askeri yetkili, ABD’nin İran’a yönelik olası saldırısına ilişkin soruya, “İsrail ordusu, resmi olmayan haberler veya açıklamalar hakkında yorum yapmıyor” yanıtını verdi.

Ordunun hazırlık seviyesine ilişkin bir soruya ise yetkili şu yanıtı verdi:

“İsrail ordusunun, savunma ve saldırı alanlarında, tüm cephelerde yüksek operasyonel hazırlık seviyesini korumayı hiçbir aşamada bırakmadığını vurguluyoruz.”

“HER AN ÇATIŞMAYA DÖNMEYE HAZIRIZ”

Durumu sürekli değerlendirdiklerini belirten yetkili, “Duruma ilişkin sürekli değerlendirmeler yapıyor, Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından takip ediyor ve gereklilik halinde derhal yeniden çatışmaya dönmek için her zaman hazırlığımızı koruyoruz” dedi.

ZAMİR BİLGİLENDİRİLDİ İDDİASI

İsrail’de yayın yapan Kanal 12'ye konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, ABD ordusunun önümüzdeki haftalarda İran’a yönelik saldırıları yeniden başlatma hazırlıkları hakkında bilgilendirildiğini öne sürdü.

Aynı yetkiliye göre Zamir, savaşın 3 hafta içinde yeniden başlaması halinde 27 Ekim’de yapılması planlanan İsrail seçimlerinin ertelenebileceği uyarısında bulundu.

İSRAİL’DE SEÇİMLER ERTELENEBİLİR

İsrail’in, olası bir ABD saldırısının ardından İran’ın İsrail’e füze saldırısı düzenlemesi ihtimaline karşı hazırlık yaptığı belirtiliyor. İsrail ordusunun son aylarda, çatışmaların yeniden başlaması halinde İran’da vurmayı planladığı hedeflerin listesini hazırladığı da basına yansımıştı.

Tel Aviv’in İran’a yönelik bir saldırıya katılması halinde ülkede olağanüstü hal ilan edilmesi ve 27 Ekim’deki genel seçimlerin ertelenmesi gündeme gelebilir.

ANKETLERDE NETANYAHU BLOKU ÇOĞUNLUĞU KAÇIRIYOR

İsrail’de Kanal 13'ün 8 Ekim’de yayımlanan anketine göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok, 120 sandalyeli Knesset’te 55 sandalye kazanacak. Muhalefet bloku 50 sandalye, Arap partiler ise toplam 15 sandalye elde edecek. Ankete göre Netanyahu, hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşamıyor. Kanal 12'ye konuşan bir kaynağa göre ABD Başkanı Trump ile Netanyahu arasındaki son telefon görüşmesinde de Netanyahu’nun seçim öncesi anketlerdeki durumu ele alındı.

NYT: SALDIRI PLANLARI HAZIRLANIYOR

New York Times gazetesi, adını açıklamadığı ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun Başkan Donald Trump’ın talimatıyla İran’a yönelik olası saldırı planları hazırladığını yazmıştı.

Haberde, ABD ordusuna ait 3 uçak gemisinin Orta Doğu’ya varmak üzere olduğu belirtilmişti. İran’ın füze ve insansız hava aracı (İHA) cephaneliği, enerji tesisleri ve diğer askeri hedeflerine yönelik saldırı seçeneklerinin değerlendirildiği aktarılmıştı.

TRUMP: ARA SEÇİMLERE KADAR SALDIRI YOK

ABD Başkanı Trump ise 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar İran’a saldırı düzenlemeyeceklerini açıklamıştı.