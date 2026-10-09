İYİ Parti, 20 milyar doların karşılığının 56,7 kilometrekare kaplayacağını belirtti - Son Dakika
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İYİ Parti, 20 milyar doların karşılığının 56,7 kilometrekare kaplayacağını belirtti

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İYİ Parti, 20 milyar doların karşılığının 56,7 kilometrekare kaplayacağını belirtti
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İYİ Parti, fon krizine ilişkin '20 milyar dolar ne demek?' başlıklı videoda 20 milyar doların 984 milyar 300 milyon liraya denk geldiğini belirtti. Videoda paranın taşınması için 197 tıra ihtiyaç duyulacağı, banknotların 56,7 kilometrekarelik alan kaplayacağı ifade edildi.

(ANKARA) - İYİ Parti, fon krizine ilişkin yaptığı "20 milyar dolar ne demek" başlığıyla yapkığı videolu paylaşımda, 20 milyar doların güncel kurla 984 milyar 300 milyon liraya denk geldiği, bu paranın taşınması için 197 tıra ihtiyaç duyulacağı, banknotların yan yana dizilmesi durumunda 56,7 kilometrekarelik bir alanı kaplayacağı belirtildi.

İYİ Parti, sosyal medya hesabından fon krizine ilişkin video paylaştı. "20 milyar dolar ne demek?" başlığıyla yayımlanan videoda, İYİ Parti'nin hesabına göre 20 milyar doların güncel kurla 984 milyar 300 milyon liraya karşılık geldiği belirtildi. Söz konusu tutarın, 200 liralık banknotlarla 4 milyar 921 milyon 500 bin banknota denk geldiği ifade edildi.

Videoda, İstanbul'daki Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş ve Zeytinburnu ilçelerinin toplam yüzölçümünün 54,1 kilometrekare olduğu belirtildi. Paranın Türk lirası karşılığının taşınması için 197 tıra ihtiyaç duyulacağı, banknotların yan yana dizilmesi durumunda ise 56,7 kilometrekarelik bir alanı kaplayacağı kaydedildi.

Videoda, bu hesaplamayla söz konusu dört ilçenin tamamının banknotlarla kaplanabileceği ifade edildi. Paylaşım, "Bu nasıl bir para?" sözleriyle sona erdi.

Kaynak: ANKA
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