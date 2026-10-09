Çiftçi, Pakistan İçişleri Bakanı ile güvenlik ve terörle mücadele iş birliğini görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Pakistan Federal İçişleri Bakanı Syed Mohsin Raza Naqvi ve beraberindeki heyeti İstanbul'da ağırladı. Görüşmede terörle mücadele ve güvenlik iş birliği, siber ve narkotik suçlar, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile kolluk birimleri arasındaki eğitim ve iş birliği konu başlıkları ele alındı.

Görüşmede, "Uluslararası Terörizm, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlarla Mücadelede Bilgi Paylaşımı Sağlanmasına İlişkin Protokol" ile iki ülkenin Polis Akademisi Başkanlıkları arasındaki eğitim ve akademik iş birliği çalışmaları da değerlendirildi.

"Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler derin kardeşlik ve dostluk temeline dayanmaktadır"

Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere değinen Bakan Çiftçi, "Ortak medeniyet değerlerine sahip olduğumuz, Güney Asya'nın önemli ülkesi Pakistan ile ilişkilerimiz derin kardeşlik ve dostluk temeline dayanmaktadır." dedi. Bakan Çiftçi, "Türkiye ve Pakistan, zor zamanlarda da hep iyi bir sınav vermiş, birbirlerine yardıma ilk koşan devletler olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadele ve güvenlik iş birliği

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesine ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, "Malumlarınız olduğu üzere, ülkemiz uzun yıllardır PKK, YPG/PYD, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi birçok terör örgütüne karşı amansız bir mücadele vermektedir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; başta terör ve yeni nesil organize suç örgütleri olmak üzere, her türlü suç ve güvenlik tehdidiyle mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

Bakan Çiftçi, "Terörizmin her türlüsüne karşı, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın yanında olmaya ve kazandığımız tecrübeleri kardeşlerimizle paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye değinen Bakan Çiftçi, "Yapay zeka destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmıyoruz." dedi. Bakan Çiftçi, "Yeni nesil organize suç örgütleri başta olmak üzere, bütün suç yapılanmaları ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"625 organize suç örgütüne yönelik bin 741 operasyon gerçekleştirdik"

Bakan Çiftçi, organize ve siber suçlarla mücadelede yürütülen operasyonlara ilişkin, "Bu yıl içerisinde, 22'si uluslararası olmak üzere; toplam 625 organize suç örgütüne yönelik bin 741 operasyon gerçekleştirdik. Ayrıca, yine sadece 2026 yılında yürüttüğümüz 198 bin siber devriye ve 5 bin siber operasyon neticesinde, bilişim suçlularına, sanal dolandırıcılara, yasa dışı bahis ve kumar baronlarına büyük darbeler indirdik." ifadelerini kullandı.

Siber ve Narkotik suçlarda iş birliği

Uyuşturucu suçlarıyla mücadelede bilgi ve tecrübe paylaşımına değinen Bakan Çiftçi, "Ülkelerimizin uyuşturucunun geçiş güzergahları üzerinde yer alması karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımını zorunlu kılmaktadır. Pakistan'ın narkotik suçlarla mücadele kapsamında, uyuşturucunun kaynağına ve kullanımının önlenmesine yönelik önemli çalışmalar yaptığını biliyoruz. Yeni Nesil Uyuşturucular, Sentetikler, Güncel Rotalar ve Trendler gibi alanlardaki uygulama ve deneyimlerimizi birbirimize aktarabiliriz." dedi.

Bilgi paylaşımı ve kolluk eğitimi

İki ülke arasındaki iş birliğinin hukuki zeminine ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, "2004 yılında imzalanan 'Uluslararası Terörizm ve Örgütlü Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması' temelinde hazırlanan ve müzakereleri tamamlanan 'Uluslararası Terörizm, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlarla Mücadelede Bilgi Paylaşımı Sağlanmasına İlişkin Protokol'ü inşallah bugünkü görüşmemiz vesilesiyle imzalayacağız." dedi.

Bakan Çiftçi, kolluk eğitimi konusunda ise, "Kolluk birimlerimiz arasındaki eğitim ve iş birliği çalışmalarımızı daha da güçlendirmek ve artırmak temel hedefimiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.