Çiftçi, Pakistan İçişleri Bakanı ile güvenlik ve terörle mücadele iş birliğini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiftçi, Pakistan İçişleri Bakanı ile güvenlik ve terörle mücadele iş birliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çiftçi, Pakistan İçişleri Bakanı ile güvenlik ve terörle mücadele iş birliğini görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Çiftçi, Pakistan İçişleri Bakanı Naqvi ile İstanbul'da görüştü; terörle mücadele, siber ve narkotik suçlar, organize suçlarla mücadele, bilgi paylaşımı protokolü ve kolluk eğitimi iş birliği ele alındı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Pakistan Federal İçişleri Bakanı Syed Mohsin Raza Naqvi ve beraberindeki heyeti İstanbul'da ağırladı. Görüşmede terörle mücadele ve güvenlik iş birliği, siber ve narkotik suçlar, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile kolluk birimleri arasındaki eğitim ve iş birliği konu başlıkları ele alındı.

Görüşmede, "Uluslararası Terörizm, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlarla Mücadelede Bilgi Paylaşımı Sağlanmasına İlişkin Protokol" ile iki ülkenin Polis Akademisi Başkanlıkları arasındaki eğitim ve akademik iş birliği çalışmaları da değerlendirildi.

"Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler derin kardeşlik ve dostluk temeline dayanmaktadır"

Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere değinen Bakan Çiftçi, "Ortak medeniyet değerlerine sahip olduğumuz, Güney Asya'nın önemli ülkesi Pakistan ile ilişkilerimiz derin kardeşlik ve dostluk temeline dayanmaktadır." dedi. Bakan Çiftçi, "Türkiye ve Pakistan, zor zamanlarda da hep iyi bir sınav vermiş, birbirlerine yardıma ilk koşan devletler olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadele ve güvenlik iş birliği

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesine ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, "Malumlarınız olduğu üzere, ülkemiz uzun yıllardır PKK, YPG/PYD, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi birçok terör örgütüne karşı amansız bir mücadele vermektedir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; başta terör ve yeni nesil organize suç örgütleri olmak üzere, her türlü suç ve güvenlik tehdidiyle mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

Bakan Çiftçi, "Terörizmin her türlüsüne karşı, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın yanında olmaya ve kazandığımız tecrübeleri kardeşlerimizle paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye değinen Bakan Çiftçi, "Yapay zeka destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmıyoruz." dedi. Bakan Çiftçi, "Yeni nesil organize suç örgütleri başta olmak üzere, bütün suç yapılanmaları ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"625 organize suç örgütüne yönelik bin 741 operasyon gerçekleştirdik"

Bakan Çiftçi, organize ve siber suçlarla mücadelede yürütülen operasyonlara ilişkin, "Bu yıl içerisinde, 22'si uluslararası olmak üzere; toplam 625 organize suç örgütüne yönelik bin 741 operasyon gerçekleştirdik. Ayrıca, yine sadece 2026 yılında yürüttüğümüz 198 bin siber devriye ve 5 bin siber operasyon neticesinde, bilişim suçlularına, sanal dolandırıcılara, yasa dışı bahis ve kumar baronlarına büyük darbeler indirdik." ifadelerini kullandı.

Siber ve Narkotik suçlarda iş birliği

Uyuşturucu suçlarıyla mücadelede bilgi ve tecrübe paylaşımına değinen Bakan Çiftçi, "Ülkelerimizin uyuşturucunun geçiş güzergahları üzerinde yer alması karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımını zorunlu kılmaktadır. Pakistan'ın narkotik suçlarla mücadele kapsamında, uyuşturucunun kaynağına ve kullanımının önlenmesine yönelik önemli çalışmalar yaptığını biliyoruz. Yeni Nesil Uyuşturucular, Sentetikler, Güncel Rotalar ve Trendler gibi alanlardaki uygulama ve deneyimlerimizi birbirimize aktarabiliriz." dedi.

Bilgi paylaşımı ve kolluk eğitimi

İki ülke arasındaki iş birliğinin hukuki zeminine ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, "2004 yılında imzalanan 'Uluslararası Terörizm ve Örgütlü Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması' temelinde hazırlanan ve müzakereleri tamamlanan 'Uluslararası Terörizm, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlarla Mücadelede Bilgi Paylaşımı Sağlanmasına İlişkin Protokol'ü inşallah bugünkü görüşmemiz vesilesiyle imzalayacağız." dedi.

Bakan Çiftçi, kolluk eğitimi konusunda ise, "Kolluk birimlerimiz arasındaki eğitim ve iş birliği çalışmalarımızı daha da güçlendirmek ve artırmak temel hedefimiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
İçişleri BakanıPakistanGüvenlikPolitikaİstanbulSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse ne olduğunu anlayamadı Galatasaray’dan bir garip paylaşım Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Okan Buruk’u korkutan gelişme Futbolcularını tek tek uyardı Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
16:47
Fenerbahçe’den Mert Hakan bombası Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
16:28
Fenerbahçe’de ayrılık 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ayrılık! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
16:15
AK Parti’nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis’te İşte yatırımcılara ödenecek rakam
AK Parti'nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakam
16:12
Murat Cemcir’in çöküşü Şirketi resmen iflas etti
Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti
16:00
Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
15:55
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 17:15:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Çiftçi, Pakistan İçişleri Bakanı ile güvenlik ve terörle mücadele iş birliğini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei