Bakan Tekin: "Barış içinde yaşayacağımız bir Türkiye inşa edeceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, " Erzurum'un kültürüne yönelik atacağımız adımlar ve tanıtacağımız kültür; Türkiye'de barışın, insan haklarının, hukuk devletinin ve birlikte yaşama kültürünün hakim olduğu bir ülkeyi inşa etmek açısından çok önemlidir. Kimseyi ötekileştirmeden, herkesin temel hak ve hürriyetlerine saygı duyarak barış içerisinde yaşayacağımız bir Türkiye'yi inşa edeceğimize ve Erzurum insanının bu özelliklerinin bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya örnek olacağına inanıyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir programı kapsamında Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu tarafından Çiğli'de düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri'nin açılış törenine katıldı. Bakan Tekin'i burada Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu ve siyasi partilerin temsilcileri karşıladı. Bakan Tekin, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte alanda bulunan Erzurum'daki ilçe belediyelerine ait stantları ziyaret etti.

Bakan Tekin yaptığı açılış konuşmasında, "Rahmetli Raci Alkır, Erzurum için 'kilid-i mülk-i İslam' ifadesini kullanıyor. Bu coğrafyadaki birliğin, beraberliğin ve buranın İslam mülkü olmasının kilit noktasının Erzurum olduğunu söylüyor. Hayatım boyunca Erzurumlu olduğum, Erzurum kültürünü ve Erzurum insanının ruhunu taşıdığım için gurur duydum" ifadelerini kullandı.

"Kimseyi ötekileştirmeden bütün dünyaya örnek olacağız"

"Türkiye Büyük Millet Meclisi geçtiğimiz temmuz ayında tıpkı Erzurum'un binlerce yıldır sahip olduğu bu geleneği bozan, bu geleneğin içerisine fitne fesat tohumları atan yapıları içimizden söküp atacak bir süreç başlattı" diyen Bakan Tekin, "Bizim burada göstereceğimiz birlik, Erzurum'un kültürüne yönelik atacağımız bu adımlar ve tanıtacağımız bu kültür; Türkiye'de barışın, insan haklarının, hukuk devletinin ve birlikte yaşama kültürünün hakim olduğu bir ülkeyi inşa etmek açısından çok önemlidir. Kimseyi ötekileştirmeden, herkesin temel hak ve hürriyetlerine saygı duyarak barış içerisinde yaşayacağımız bir Türkiye'yi inşa edeceğimize ve Erzurum insanının bu özelliklerinin bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya örnek olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Erzurum Kongresi'ndeki ifadelerin karşılık bulacağı dönemi yaşıyoruz"

İlerleyen süreçte Erzurum insanından ve Erzurum kültüründen beklentilerinin son derece yüksek olduğunu ifade eden Bakan Tekin, "Ben bir akademisyen ve AK Parti içerisinde siyaset yapan bir kardeşiniz olarak, 2003'ten itibaren attığımız her adımda tedrici bir biçimde bu kardeşlik hukukunu inşa edecek işler yapmaya çaba sarf ettim. Bugün siyasi parti ayrımı gözetmeksizin bu çabalarımızın karşılığını hep beraber alabileceğimiz; toplumsal barışın, milli birliğin ve biraz önce Zakir Başkan'ın söylediği Erzurum Kongresi'ndeki ifadelerin tam anlamıyla karşılık bulacağı bir dönemi yaşıyoruz. İnşallah bu ve benzeri etkinliklerle Erzurumluların, ülkemizin, siyasetçilerimizin ve sivil toplum örgütlerinin çabasıyla bu hedefleri hayata geçireceğiz" dedi.

"Erzurum ortak hafızamız ve ortak değerlerimizdir"

Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu ise, "Bugün burada yalnızca bir şehri tanıtmak için değil; bir tarihin sesini, bir medeniyetin mirasını, bir milletin hafızasını ve güçlü bir kardeşlik ruhunu yaşatmak için bir aradayız. Çünkü Erzurum haritada bir şehirden ibaret değildir. Erzurum tarihtir, kültürdür, vakıftır, cesarettir. Erzurum bizim ortak hafızamız ve ortak değerlerimizdir. Tarihin ve medeniyetin şehri Erzurum, binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu'nun en önemli tarih ve kültür merkezlerinden biridir. Çifte Minareli Medrese'den Yakutiye Medresesi'ne, Üç Kümbetler'den Erzurum Kalesi'ne kadar her eser, geçmişten gelen büyük bir medeniyetin mirasını anlatmaktadır" şeklinde konuştu.

Erzurum'un en büyük zenginliğinin yalnızca taşında, toprağında ve tarihi eserlerinde olmadığını belirten Salmanoğlu, şunları kaydetti:

"Asıl zenginliğimiz insanımızdır; misafirperverliğimiz, dayanışmamız, vefamız ve kardeşliğimizdir. Erzurum denildiğinde akla yalnızca tarihi eserler değil, milletimizin kaderini değiştiren büyük bir mücadele de gelir. 23 Temmuz 1919'da başlayan Erzurum Kongresi, milli iradenin ve bağımsızlık kararlılığının en önemli dönüm noktalarından biridir. O gün Erzurum'dan yükselen ses yalnızca bu şehrin değil, bütün Anadolu'nun sesi olmuştur. 'Vatan bir bütündür, parçalanamaz' anlayışıyla ortaya konulan irade, milletimizin bağımsızlık yolundaki kararlılığının güçlü bir ifadesidir. Bugün bize düşen görev de o ruhu anlamak ve yaşatmaktır. Birlik içinde olmak, farklılıklarımızı zenginlik kabul etmek ve ortak geleceğimiz için omuz omuza yürümektir."

"Çocuklarımıza farklılıklarla birlikte yaşamayı öğretmeliyiz"

Birliğin herkesin aynı olması değil, herkesin kendi kimliğiyle, kendi inancıyla, kendi kültürüyle var olabildiği, kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin birbirine saygı duyduğu ortak bir yaşam iradesi olduğunu anlatan Salmanoğlu, "Şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu mukaddes vatanımızda, şanlı al bayrağımızın altında birlikte yaşamaktır. Erzurum'un gelecek nesillere bırakmamız gereken en büyük miraslarından biri de budur. Çocuklarımıza farklılıklardan korkmayı değil, farklılıklarla birlikte yaşamayı öğretmeliyiz. Biz Erzurum'un bu kadim kardeşlik mirasını koruyacak, yaşatacak ve gelecek nesillere gururla bırakacağız. Dadaşlık yalnızca bir isim, bir kıyafet veya bir halk oyunu değildir. Dadaşlık; sözünün eri olmak, haksızın karşısında durmak, mazlumun yanında olmak, büyüğüne saygı, küçüğüne sevgi göstermek ve gerektiğinde memleketi için fedakarlık yapmaktır. Vatan ve bayrak uğruna bütün varını ve canını feda etmektir. Dadaşlık; cesaretle birlikte merhameti, gururla birlikte tevazuyu, dik duruşla birlikte kardeşliği taşımaktır. Bizler bu değerleri yaşattığımız sürece Erzurum'un bu ruhu da yaşamaya devam edecektir" dedi.

Erzurum'u sadece tanıtmadıklarını, Erzurum'u yaşattıklarını, gençlere köklerini hatırlattıklarını ve kültürlerini gelecek nesillere taşıdıklarını belirten Salmanoğlu, "Bu tür buluşmaların kültür, tarih, gastronomi ve hemşehri dayanışmasını bir araya getirmesi, Erzurum'un gurbetteki insanlarıyla bağını güçlendiren önemli bir fırsattır. Geçmişimizle gurur duyuyoruz ama yalnızca geçmişimizle övünmek bize yetmez. Erzurum'un geleceğini hep birlikte inşa etmeliyiz. Gençlerimize sahip çıkmalı, kadınlarımızın üretimdeki gücünü desteklemeli, esnafımızın ve girişimcilerimizin yanında olmalı; Erzurum'un tarım, hayvancılık, kültür ve ticaret potansiyelini daha da güçlendirmeliyiz. Ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan, geçmişe takılı kalan değil geleceğe yürüyen bir Erzurum anlayışı" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu, Bakan Yusuf Tekin'e plaket taktim etti. Ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Dadaş Bar ekibi gösteri düzenledi. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Erzurum ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin Erzurum'daki il başkanları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.