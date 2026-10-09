Hasan Efe Uyar, TFF yönetimini temiz sayfa vaadini tutmadı diyerek istifaya çağırdı

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, yaptığı yazılı açıklamada futbol'da yaşanan gelişmelere değindi. Uyar, Türk futbolunun acil ihtiyacının "sorumluluk alan, şeffaflığı merkeze koyan, kurumları kişilerin üzerinde tutan ve en önemlisi kirli ilişkilerden, şaibelerden ve kişisel ikballerden arınmış bir yönetim anlayışı" olduğunu savundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ve yönetiminin, göreve gelirken Türk futbolunda "temiz ve yeni bir sayfa" açma iddiasında olduğunu kaydeden Uyar, "Ancak bugün gelinen noktada, futbol kamuoyunun güven beklentisi tamamen boşa çıkarılmış, vaat edilen arınma gerçekleşmediği gibi kaos derinleşmiştir. Türk futbolu, daha fazla yozlaşmayı, belirsizliği ve yönetim krizini taşıyamaz. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini, ortaya koyduğu başarısız sonuçlarla yüzleşmeye ve Türk futbolunun tepeden tırnağa kapsayıcı bir arınma sürecine girmesi adına sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Beklentimiz nettir" diyen Uyar, "Bu yozlaşmış yönetim anlayışı son bulmalı, TFF yönetimi istifa ederek Türk futbolunun temiz bir geleceğe adım atmasının önünü açmalıdır. Futbolu, futbolun içinden gelen ve şaibeden uzak isimler yönetmeli. TFF yönetiminde; şüphelerden arınmış, futbolun içinden gelen, saha birikimine sahip ve hesap verebilirliği bir ilke olarak benimseyen isimler yer almalıdır. Eski futbolcuların, teknik direktörlerin, hakemlik deneyimi bulunan bağımsız uzmanların ve spor yöneticilerinin birikimi, liyakat temelinde karar süreçlerine yansıtılmalıdır" dedi.

"MİLLİ TAKIMIN GELECEĞİ VE BAŞARISI, ÇIKAR ODAKLI TARTIŞMALARA KURBAN EDİLEMEZ"

Uyar, A Milli Futbol Takımı'na ilişkin de şunları kaydetti:

"Milli takımın yönetiminde istikrar, şeffaflık, doğru planlama ve liyakat esas alınmalıdır. Teknik yapılanmadan oyuncu havuzuna, altyapı organizasyonundan uzun vadeli hedeflere kadar her alanda sürdürülebilir ve güven veren bir sistem kurulmalıdır. Milli takımın geleceği ve başarısı, kişisel açıklamalara, dönemsel çıkışlara veya çıkar odaklı tartışmalara kurban edilemez. Federasyonun asli görevi, milli takımı her türlü yıpratıcı tartışmadan uzak tutmak, ona ihtiyaç duyduğu kurumsal desteği sağlamak ve temiz bir çalışma ortamı sunmaktır."

"Merkez Hakem Kurulu, Türk futbolunda güvenin tamamen kaybolduğu ve en acil arınmanın yaşanması gereken kurumların başında gelmektedir" değelendirmesini yapan Uyar, şöyle devam etti:

"Hakem kararları üzerinden büyüyen şaibelerin ve tartışmaların sona ermesi için yüzeysel açıklamalar yetersizdir. Hakemlik müessesesi; geçmişin bagajlarından, yapılaşmalardan ve şüphelerden tamamen temizlenmelidir. Hakem atamalarında objektif ve denetlenebilir kriterler uygulanmalı, Performans değerlendirmeleri şeffaf standartlara bağlanmalı, hatalar ve çifte standart algısı karşısında ilkeler herkes için eşit işletilmelidir. İhtiyacımız olan şey geçici pansumanlar değil, sistemin tamamını kapsayan bir arıza tespiti ve arınma hamlesidir. İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF yönetimi, vaat ettiği temiz sayfayı açamamış, aksine güvensizliği derinleştirmiştir. Mevcut yönetim, bu tablonun hesabını kamuoyuna vermeli ve gereğini yapmalıdır. Türk futbolu kişisel iradelerle veya kapalı kapılar ardındaki dengelerle değil; açık kurallarla, adaletle ve ortak akılla yönetilmelidir. TFF yönetimi derhal istifa etmeli; futbolun içinden gelen, dürüstlüğü ve liyakati esas alan, temiz ve kamuoyuna hesap veren yeni bir yönetim anlayışının önü açılmalıdır."