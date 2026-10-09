AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz

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AK Parti Sözcüsü Çelik\'ten Özgür Özel\'e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturması ile ilgili tartışmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Çelik, "Bu iş artık haddini aştı. Linç kampanyasına izin vermeyiz. Herkes haddini bilsin. Cumhurbaşkanımıza iftiraya müsaade etmeyiz. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu konuda en yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki fon soruşturması tartışmaları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e sert tepki gösterdi. Çelik, Özel’in açıklamalarının sınırları aştığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik söylemlere karşı kararlılıkla duracaklarını ifade etti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ'NDEN ÖZGÜR ÖZEL'E YAYLIM ATEŞİ

Özel’in ifadelerini "linç kampanyası" olarak nitelendiren Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendileri için kırmızı çizgi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanına yönelik iftiralara asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Çelik, bu konuda en yüksek seviyede mücadele vereceklerini açıkladı.

Çelik şu ifadeleri kullandı: "Kültür sanat dolu güzel bir akşamdan sonra Özgür Özel gibi tatsız bir konuda konuşmak istemezdim. Ama Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bazı ifadeler kullanmış. Özgür Özel'in bu ifadelerin de cevabını alması gerek.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DÜNYA SİYASETİNE YÖN VEREN BİRKAÇ LİDERDEN BİR TANESİ"

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'ni Cumhuriyet tarihimizde en yüksek düzeyde siyasi kapasiteyle yöneten liderdir. Atatürk döneminden sonra, çok partili hayata geçtikten sonra, çok partili hayat döneminde Türkiye Cumhuriyeti'ni bu derece yüksek kapasiteyle, bilgelikle, dirayetle, siyasi performansla yöneten bir lider görülmemiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya siyasetine yön veren birkaç liderden bir tanesidir. Dolayısıyla bırakın Özgür Özel'in böyle bir konuda değerlendirme yapmasını, Türkiye'yi yönetme konusunda ilkokul düzeyinde bilgisi olmayan birisi olarak, dünya siyaseti konusunda ise anaokulu düzeyinde bile bilgisi olmayan birisi olarak bu cümleleri kurması haddine düşmez.

Cumhuriyet tarihimizin, vatandaşlarımızın gönül verdiği önemli partilerinden olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir hırsızlık şebekesine elleriyle teslim etmiş olan birinin, kendi partisini yönetememiş olan birisinin, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetim kapasitesini, yönetim performansını değerlendirme konusunda herhangi bir yeteneği söz konusu değildir.

"VATANDAŞIMIZIN HAKKINI GASP EDENLER MUTLAKA BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Vatandaşımızın hakkını gasp edenler mutlaka bedelini ödeyecek. Bu kim olursa olsun. Hakkı gasp edilmiş vatandaşlarımızın da hakları kendilerine iade edilecek. Bu yapılırken de bunun parası bu fon dolandırıcılarından alınacak. Devletin cebinden, milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında kurulan fon kurulu dördüncü toplantısını yaptı. Süratli bir şekilde kararlar alınıyor. Peki, bütün bu çerçeveler meydana getirilirken muhalefet ne yapıyor? Özgür Özel başta olmak üzere yalan siyaseti yapıyor, iftira siyaseti yapıyor. Ve her gün ellerinde patlayan bir gayriahlaki yaklaşıma imza atmış oluyorlar.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Biz ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz, insanların siyasi linç kampanyasıyla hedef göstermesine müsaade ederiz ne de biriyle ilgili bir iddia varsa bunun siyasi himayeyle örtbas edilmesine müsaade ederiz. Bu iş artık haddini aşmıştır. Biz, siyasi linç kampanyalarıyla yalanlar üreterek bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, AK Parti'nin kurumsal kimliğine ama en önemlisi, bakın açık söylüyorum, Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımızın ailesine saldıran olursa buna en net cevabı veririz.

Elinde belge, bilgi olan adliyeye götürsün, bilgiyi versin. Siyasi linç yoluyla insanlar hakkında önce iddia diyerek, duyum diyerek, şöyleymiş, böyleymiş diyerek insanları linç ediyorlar. Ondan sonra yalan çıktığı zaman özür dilemiyorlar. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu konuda en yüksek mücadele seviyesine geçeceğiz."

Özgür ÖzelÖmer ÇelikPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • jp7jknxq5y jp7jknxq5y:
    milletin verdiği güçü kişisel gücünüz sanmayın devleti temsil ediyorsunuz devlet milletin kendisidir 8 1 Yanıtla
  • wbzk277r6f wbzk277r6f:
    fon araştırma önerisini neden reddettiniz sen onu söle 6 0 Yanıtla
  • Serdengeçti Serdengeçti:
    muhalefet partilerini düşman ülkesi gibi görmekten vazgeçmelisiniz burası laik demokratik bir ülke unutmayın 4 1 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    Ama muhalefet muhalefetlik yapmıyor ruhlarını ve beyinleri nin mezarlıkta rakı içenlere ve Silivri'ye satmış lar sadece iftira 1 0
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    sanki düşük seviyedesiniz. sizin attığınız binlerce iftira ne olacak 4 0 Yanıtla
  • kadir kınay kadir kınay:
    Tatilin nasıl geçti sen onu söyle 3 0 Yanıtla
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