CHP Dış Politika Kurulu, GSI projesinde Ankara ile mutabakatı destekledi

(ANKARA) - CHP Dış Politika Kurulu, Yunanistan'ı Güney Kıbrıs üzerinden İsrail'e bağlaması planlanan GSI elektrik kablosu projesinin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları açısından önem taşıdığını belirtti. Kurul, Türkiye'nin kıta sahanlığındaki faaliyetlerde Ankara ile mutabakat sağlanmasının bölgedeki çıkarların korunması açısından önemli olduğunu ifade etti.

CHP Dış Politika Kurulu'nun 9 Ekim tarihli toplantısında Azerbaycan ile ilişkiler, Mekke Anlaşması taslağı, Suudi Arabistan-Husi çatışmaları, Körfez'deki gelişmeler, Karadeniz'de Türk ticaret gemilerinin güvenliği, Doğu Akdeniz'deki GSI elektrik kablosu projesi ve Kıbrıs'taki siyasi ve askeri gelişmeler ele alındı.

Değerlendirmede, Azerbaycan ile ilişkilerin geleneksel yakınlık ve iş birliği temelinde sürdürülmesi ve "iki devlet, tek millet" anlayışının korunması gerektiği ifade edildi.

Değerlendirmede, Mekke Anlaşması taslağının önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunularak inceleme sürecinin başlatılmasının beklendiği belirtilerek, "Anayasamızın 90. ve 92. maddeleri sınırları içinde, konunun ancak Türkiye ve diğer imzacıların onay süreçlerinin tamamlanmasından sonra uygulanabilir hale getirilebileceği dikkatlerden uzak tutulmamalıdır." denildi.

Suudi Arabistan ve Husi çatışmalarına yer verilen değerlendirmede, "Bu konunun, askeri yöntemlerle çözülemeyeceği tarih ve coğrafyadan alınmış örneklerle defalarca izlenmiştir. Konuya ilişkin yapılabilecek yatıştırıcı destek, ancak ve sadece arka kapı diplomasisi yöntemiyle sağlanabilecektir. Konunun Mekke Anlaşma taslağıyla ilişkilendirilmesi, yanıltıcı görülmeye devam etmektedir." açıklaması yapıldı.

İsrail ve ABD'nin İran'a karşı başlattığı savaşın, çatışmasız olarak sürdüğü ifade edilen açıklamada her iki ülkede yapılacak seçimler işaret edilerek, "Seçimlerin yaklaştığı bu dönemde, güvenlik odaklı provokasyonlara ve sahte bayrak operasyonlarına karşı azami teyakkuz halinde bulunulmasının önem taşıdığı değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Rusya-Ukrayna arasında süren savaşın ve Karadeniz'de Türk ticaret gemilerinin zarar görmesi ile denizcilerin hayatını kaybetmesine neden olduğu ifade edilen açıklamada, "Daha önceki kurul bildirilerinde açık şekilde beyan edilmiş olduğu üzere, Ukrayna ve Rusya'nın bu konuda diplomatik yolla uyarılması yanı sıra bundan sonraki aşamada Türk ticaret gemilerinin fiili harp sahasına girmeden, (Romanya'dan geçen enlemin kuzeyine hiçbir şekilde geçmeden), mesela seyrüseferde münhasıran Kerempe Burnu ile Sivastopol'ü birleştiren kuzey-güney hattının doğusu ile karasularımızı kullanmalarının, kayıpları büyük ölçüde azaltabileceği değerlendirilmiştir." denildi.

Yunanistan'ı Güney Kıbrıs üzerinden İsrail'e bağlaması planlanan Great Sea Interconnecter (GSI) elektrik kablosu projesine ilişkin yapılan açıklamada, "Proje yalnızca teknik bir elektrik bağlantısı projesi olarak değerlendirilmemekte olup; deniz yetki alanlarımızı ilgilendiren ulusal bir konudur. GSI projesinde, Ankara'nın diplomatik tutumu ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığı içindeki deniz tabanında gerçekleştirilecek her türlü faaliyette, Türkiye ile mutabakatın sağlanması, Mavi Vatan'daki çıkarlarımızın korunması açısından önemli olup desteklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak, GKRY'de adadaki barış ve huzuru bozacak askeri gelişmeler dikkate alınarak ve Kıbrıs adasında barış ve sükünetin 52 yıldır devam ettiği ifade edilerek, "Kıbrıs'taki toplumlar arası müzakerelerin, entelektüel beyin jimnastiği ötesinde fayda sağlaması bekleniyorsa iki eşit devlet arasında yürütülmesi başlangıç şartı karşılanmalıdır. Güney Kıbrıs'ta silahlı destek sağlama girişimlerini somutlaştıran, gerçekte Kıbrıs garantörü de olmayan üç devlet nezdinde gerekli uyarıcı diplomatik girişimlerin yapılması uygun olacaktır. Askeri-folklorik desteklerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs'ı savunma azim ve iradesinin azalmayacağı ayrıca not edilmelidir." denildi.