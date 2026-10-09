Tepki çeken "Hayırlı olsun" ziyareti! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi - Son Dakika
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Tepki çeken "Hayırlı olsun" ziyareti! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi

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Tepki çeken "Hayırlı olsun" ziyareti! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi
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Fon soruşturması tartışmaları sürerken AK Partili MKYK Üyesi Hilmi Türkmen'in oğullarının İstanbul Finans Merkezi'nde dönerci açtığı ortaya çıktı. İş yerini ziyaret edip "hayırlı olsun" paylaşımı yapan eski Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

Türkiye genelinde fon skandalıyla ilgili gelişmeler ve AK Partili bazı isimlere yönelik iddialar tartışılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin "Gereken yapılacaktır" açıklamasının ardından gözler soruşturma sürecine çevrilmişken, sosyal medyaya yansıyan bir fotoğraf karesi yeni bir tartışma başlattı.

FİNANS MERKEZİ'NDE DÖNERCİ DÜKKANI AÇTILAR

İki dönem Üsküdar Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde görevi Sinem Dedetaş'a devreden, halihazırda AK Parti MKYK Üyesi olan Hilmi Türkmen’in çocuklarının ticarete atıldığı öğrenildi. Hilmi Türkmen’in oğulları Yusuf ve Yunus Türkmen’in İstanbul Finans Merkezi’nde bir dönerci dükkanı açtığı belirtildi.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Açılışa katılan eski Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın sosyal medya hesabından yaptığı tebrik paylaşımı ise kısa sürede gündem oldu. Poyraz paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hilmi Türkmen’in kıymetli oğlu Yunus Türkmen’in, İstanbul Finans Merkezi’nde hizmete açtığı Paşa Döner’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim bol ve bereketli kazançlar nasip etsin. İşleri daim, müşterileri bol olsun. Hayırlı, uğurlu olsun."

Tepki çeken

Ahmet Poyraz'ın söz konusu paylaşımı bir süre sonra sosyal medya hesabından kaldırması dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Finans MerkeziFon SoruşturmasıHilmi TürkmenAhmet PoyrazPolitikaGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    bal tutan parmağını yalar bunlara bu kadar mı düşmüş:))) 2 0 Yanıtla
  • Sener Senol Sener Senol:
    şu ana kadar yediğim en berbat döner 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tepki çeken "Hayırlı olsun" ziyareti! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi - Son Dakika
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