Tepki çeken "Hayırlı olsun" ziyareti! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi

Türkiye genelinde fon skandalıyla ilgili gelişmeler ve AK Partili bazı isimlere yönelik iddialar tartışılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin "Gereken yapılacaktır" açıklamasının ardından gözler soruşturma sürecine çevrilmişken, sosyal medyaya yansıyan bir fotoğraf karesi yeni bir tartışma başlattı.

FİNANS MERKEZİ'NDE DÖNERCİ DÜKKANI AÇTILAR

İki dönem Üsküdar Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde görevi Sinem Dedetaş'a devreden, halihazırda AK Parti MKYK Üyesi olan Hilmi Türkmen’in çocuklarının ticarete atıldığı öğrenildi. Hilmi Türkmen’in oğulları Yusuf ve Yunus Türkmen’in İstanbul Finans Merkezi’nde bir dönerci dükkanı açtığı belirtildi.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Açılışa katılan eski Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın sosyal medya hesabından yaptığı tebrik paylaşımı ise kısa sürede gündem oldu. Poyraz paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hilmi Türkmen’in kıymetli oğlu Yunus Türkmen’in, İstanbul Finans Merkezi’nde hizmete açtığı Paşa Döner’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim bol ve bereketli kazançlar nasip etsin. İşleri daim, müşterileri bol olsun. Hayırlı, uğurlu olsun."

Ahmet Poyraz'ın söz konusu paylaşımı bir süre sonra sosyal medya hesabından kaldırması dikkatlerden kaçmadı.