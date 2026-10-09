Rubio, UCM'ye yaptırım kararı aldıklarını açıkladı, mahkemeyi yıkmakla tehdit etti - Son Dakika
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Rubio, UCM'ye yaptırım kararı aldıklarını açıkladı, mahkemeyi yıkmakla tehdit etti

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UCM eski yargıcı Navi Pillay'ın 2026 Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasının ardından UCM'ye yaptırım kararı aldıklarını duyurdu. Rubio, Amerikalıların yargılanmasına izin vermeyeceklerini, UCM tehditlerine son vermezse mahkemeyi yıkacaklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) eski yargıçlarından Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'ın "2026 Nobel Barış Ödülü"nü kazanmasının ardından UCM'ye yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında, UCM'ye yönelik bugün aldıkları yaptırım kararını duyurdu.

Rubio, "Başkan Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Amerikalıları yargılamasına asla izin vermeyecektir. İşte bu nedenle bugün ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırım uyguluyor." ifadelerini kullandı.

Mahkemenin üyesi olmadıklarını ve bu mahkemenin Amerikan vatandaşları üzerinde herhangi bir yetkisinin olduğunu kabul etmediklerini vurgulayan Rubio, UCM'nin herhangi bir noktada bu tür bir adım atmasını engellemek için yaptırım kararı aldıklarını belirtti.

Rubio, "Ya UCM tehditlerine son verecek ya da biz UCM'yi ortadan kaldıracağız." ifadesine yer verdi.

ABD'li Bakan, "Bunu yapmazlarsa ABD, Amerikalılar artık tehdit altında kalmayana kadar UCM'yi adım adım yıkmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

ABD'nin söz konusu yaptırım kararını, mahkemenin eski yargıçlarından ve kısa süre önce, "İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği" sonucuna varan bir Birleşmiş Milletler (BM) raporunun hazırlanmasını yöneten Pillay'ın Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasından birkaç saat sonra açıklaması dikkati çekti.

Mahkeme, Kasım 2024'te Gazze'deki soykırımı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmış, ABD ise söz konusu karara şiddetle itiraz etmiş ve kararı tanımadığını dile getirmişti.

Washington yönetimi, ağustos ayında mahkeme Başkanı Tomoko Akane de dahil olmak üzere UCM yargıçlarına ve savcılarına yaptırım uygulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rubio'nun Mahkemeye karşı yürüttüğü kampanyanın kendisini değil İsrail Başbakanı Netanyahu'yu korumak amacıyla yürütüldüğünü belirtmişti.

Kaynak: AA
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