Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na düzenlenen Husi saldırısında 1 uçak hasar aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na düzenlenen Husi saldırısında 1 uçak hasar aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Riyad\'daki Kral Halid Havalimanı\'na düzenlenen Husi saldırısında 1 uçak hasar aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Husilerin dün Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıda 1 uçak hasar aldı; uçağın park halinde ve boş olduğu belirtildi. Dün Kral Halid ve Abha havalimanlarına düzenlenen saldırılarda 3 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na dün düzenlediği saldırıda 1 uçak hasar aldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki saldırılar devam ediyor. Husilerin, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıda 1 uçak hasar aldı. Havalimanında siyah dumanlar yükselirken, uçağın park halinde ve boş olduğu belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ve fotoğraflarda, söz konusu uçağın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Adı açıklanmayan 3 kaynak, uçağın Suudi Arabistan devlet hava yolu şirketi Saudia Airlines'a ait olduğunu belirtti.

Dün uçuşların yarısı iptal edildi

Havacılık analiz şirketi Cirium tarafından derlenen verilere göre, dün yerel saatle 18.00 itibarıyla Kral Halid Uluslararası Havalimanı kalkışlı uçuşların neredeyse yarısı iptal edildi, bugün ise Suudi havalimanları genelinde 31 uçuş iptali daha bekleniyor. Saldırının ardından Lufthansa ve Air India ise Riyad uçuşlarını askıya aldıklarını açıkladı.

Saldırılarda 3 kişi ölmüştü

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamada Husilerin Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Abha Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: İHA
LufthansaHavacılıkGüvenlik3. SayfaPolitikaYemenRiyadDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Bursa’da 1 kişinin öldüğü tünel kazasında yeni görüntüler Bursa'da 1 kişinin öldüğü tünel kazasında yeni görüntüler
Afyonkarahisar’da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
Müge Anlı’da babasını arayan Hamid’in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
Maltepe’de çöken apartmanda can kaybı 3’e yükseldi Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi
09:52
Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
09:46
Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
09:24
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor Motorine zam, benzine indirim
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim
08:30
TikTok’ta skandal yayın Herkes emniyeti etiketliyor
TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor
07:14
Pakistan savaşa dahil oldu Jetler havalanıp bomba yağdırdı
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı
06:40
İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi
İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 10:09:37. #7.12#
SON DAKİKA: Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na düzenlenen Husi saldırısında 1 uçak hasar aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei