TMMOB Başkanı Çakar, Maltepe\'de 5 ölü 10 yaralı çökmede bilimsel inceleme istedi

(ANKARA) - TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, yapı güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin mevcut yapı stoku bilimsel ve teknik esaslarla değerlendirilmeli, riskli yapıların tespiti ve gerekli önlemlerin alınması için bütünlüklü bir kamusal program hayata geçirilmelidir. " dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk üç katının çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını belirterek yapı güvenliği ve kamusal denetimdeki sorunlara dikkat çekti. Çakar yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ülkemizde kentleşme politikalarının kamu yararı yerine rant ve piyasa ilişkileri doğrultusunda şekillendirilmesi, bilimsel ve teknik gerekliliklerin göz ardı edilmesi, yapı denetim süreçlerinin etkisizleştirilmesi ve imar aflarıyla kaçak yapılaşmanın teşvik edilmesi, yurttaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden yapısal sorunlardır. Maltepe'de çöken binaya ilişkin gündeme gelen iddialar bütün yönleriyle araştırılmalı, çökmenin nedenleri bilimsel ve teknik incelemelerle ortaya konulmalıdır. Ancak yaşananları yalnızca bir binaya yönelik müdahalelerle açıklamak, ülkemizin yapı stokuna ve denetim politikalarına ilişkin sorunların üzerini örtmemelidir. Asıl mesele, yapı güvenliğini bütünlüklü ve sürekli bir kamusal denetim anlayışıyla ele almayan politikaların değiştirilmesidir.

Ülkemizin mevcut yapı stoku bilimsel ve teknik esaslarla değerlendirilmeli, riskli yapıların tespiti ve gerekli önlemlerin alınması için bütünlüklü bir kamusal program hayata geçirilmelidir. Meslek odalarının bilgi ve birikiminden yararlanılmalı, kamusal denetim mekanizmaları güçlendirilmelidir. TMMOB olarak bir kez daha ifade ediyoruz: Güvenli ve sağlıklı yapılarda yaşamak temel bir insan hakkıdır. Bu hakkın korunması bireylerin ekonomik olanaklarına, tercihlerine ve piyasa koşullarına bırakılamaz. Yapıların yalnızca inşa aşamasında değil, kullanım süresi boyunca denetlenmesi, mevcut yapı stokunun durumunun belirlenmesi ve yurttaşların yaşadıkları binaların güvenliği hakkında bilgi sahibi olması kamusal bir sorumluluktur. Yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların ortaya çıkarılması ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için gerekli adımların derhal atılması çağrısında bulunuyoruz."