DEM İmralı heyeti, MHP lideri Bahçeli ve TBMM Başkan Vekili Adan'la Meclis'te görüştü

DEM İmralı heyeti, MHP lideri Bahçeli ve TBMM Başkan Vekili Adan'la Meclis'te görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkan Vekili Celal Adan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede heyet üyeleri ile Bahçeli ve Adan bir araya geldi.
DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkan Vekili Celal Adan ile Meclis'te görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
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