CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Çebi\'yi kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Çebi'yi kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi'yi Genel Merkez'de kabul etti. CHP'nin X hesabından yapılan paylaşımda, Çebi'nin halkçı belediyecilik anlayışıyla görevini başarıyla sürdürdüğü belirtildi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi ile görüştü.
CHP X hesabından yapılan paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi ile görüştüğü bildirildi.
Yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, halkçı belediyecilik anlayışıyla görevini başarıyla sürdüren Beylikdüzü Belediye Başkan Vekilimiz Önder Serkan Çebi'yi Genel Merkezimizde kabul etti." denildi.
Kaynak: ANKA
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