Suudi Arabistan, Babulmendeb\'in Husilerden temizlendiğini açıkladı

Suudi Arabistan, Babulmendeb'in Husilerden temizlendiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, dünya ticareti açısından stratejik öneme sahip Babulmendeb Boğazı'nın Husilerden temizlendiğini açıkladı. Gelişmeyi Yemenliler ve Araplar için zafer olarak nitelendiren Al Cabir'in açıklaması, Yemen hükümet güçlerinin bölgede askeri operasyon başlatmasının ardından geldi. Husilerden ise henüz açıklama yapılmadı.
Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Babulmendeb Boğazı'nın Husilerden arındırıldığını belirtti.
Al Cabir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Babulmendeb Boğazı, terörist Husi milislerinin kalıntılarından temizlendi." ifadesini kullandı.
Bunun tüm Yemenliler ve Araplar için bir zafer olduğunu belirten Al Cabir, açıklamasında başka ayrıntıya yer vermedi.
Husiler tarafından Al Cabir'in iddiasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
SABAH OPERASYON BAŞLATILMIŞTI
Öte yandan Yemenli bir askeri kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Babulmendeb Boğazı ile boğaza hakim konumdaki Meyun Adası'nın kontrolünü sağlamak amacıyla bugün sabah askeri operasyon başlattığını belirtti.
İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, operasyona hükümet güçlerine bağlı Amalika Güçleri ile Vatan Kalkanı güçlerinin katıldığını, Yemen'de meşru yönetimi destekleyen koalisyonun da bu güçlere destek verdiğini kaydetti.
HUSİLERİN SALDIRILARI
Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), dün ülkenin güneyindeki Abha kentinde bulunan Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen Husi saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)