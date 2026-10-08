Üsküdar'da 1 yıllık boykot sonuç verdi, McDonald's şubesi mühürlendi - Son Dakika
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Üsküdar'da 1 yıllık boykot sonuç verdi, McDonald's şubesi mühürlendi

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Üsküdar Bahçelievler Mahallesi'nde 1 yıldır protesto edilen McDonald's şubesi belediye görevlilerince mühürlendi. Şube önünde toplanan mahalle sakinleri, mehteran eşliğinde kutlama yaparak 11 bini aşkın imzayla zafere ulaştıklarını belirtti.

Üsküdar'da, mahalle sakinlerinin 1 yıldır protesto ettiği McDonald's şubesi belediye görevlilerince mühürlenerek kapatıldı.

Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde açılan McDonald's şubesine karşı 1 yıldır eylemlerini sürdüren mahalle sakinleri, bugün belediye görevlilerince mühürlenerek kapatılan şubenin önünde toplandı.

Ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile "Mahallemizde katil İsrail destekçisi istemiyoruz", "Boykot nedeniyle kapandık" yazılı pankartlar açan mahalle sakinleri, mehteran eşliğinde kutlama yaptı.

Grup adına açıklama yapan Cemal Uyan, yaklaşık 1 yıl önce mahallelerine McDonald's açılacağına dair afiş asıldığını gördüklerini belirterek, "O zaman daha Gazze savaşı devam ediyordu. Her gün bombalamalar, cesetler gözümüzün önüne saçılıyordu. Bu süreçte buna rızamızın olmadığını, böyle siyonizme destek veren firmanın mahallemize gelip, dükkan açıp, buradan elde ettiği parayla o savaşı desteklemesine gönlümüzün razı olmadığını belirtmek için protestoya başladık." diye konuştu.

İlk etapta firma ile iletişime geçtiklerini ancak sonuç alamadıklarını dile getiren Uyan, her akşam yatsı namazından sonra çıkıp kar, yağmur, çamur dinlemeden eylem yaptıklarını söyledi.

Uyan, yaptıkları protestonun sonucunun istedikleri gibi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü her akşam yaptığımız eylemler, topladığımız 11 bini aşkın imza, hem de belediye önünde yaptığımız eylemler çok ses getirdi. Ayrıca şu anda Üsküdar Belediye Başkanlığına seçilen Dündar Ziya Gültekin de bu işe çok duyarlı yaklaştı. Kendisine mahalleli olarak duygu, düşüncelerimiz ve beklentilerimizi anlattık. Onlar da kayıtsız kalmadı ve sonuçta mahalleli olarak zafere ulaştık."

Mahalle sakinleri kapanan şubenin önüne, "Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Boykot Hatırası 08.10.2026" yazılı çerçeve koyarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
Bahçelievler MahallesiPolitikaÜsküdarGüncelSon Dakika

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