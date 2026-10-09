Ağıralioğlu, Ufuk Üniversitesi heyetini partisinin genel merkezinde ağırladı - Son Dakika
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Ağıralioğlu, Ufuk Üniversitesi heyetini partisinin genel merkezinde ağırladı

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Ağıralioğlu, Ufuk Üniversitesi heyetini partisinin genel merkezinde ağırladı
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Münazara Topluluğu heyetini genel merkezde ağırladı. Ağıralioğlu, pasaportu, sözü ve itibarı güçlü bir Türkiye istediklerini belirtti.

(ANKARA) - Anahtar Parti genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Münazara Topluluğu heyeti ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

Anahtar Parti genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Münazara Topluluğu heyeti ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Ağıralioğlu sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Gençler hayal kursun, umduğunu bulsun diye buradayız… Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Münazara Topluluğu heyetini Genel Merkezimizde ağırladık. Gençlerimizin dünyayı görmekten, öğrenmekten, üretmekten ve hayallerinin peşinden gitmekten çekinmediği; pasaportu, sözü ve itibarı güçlü bir Türkiye istiyoruz. Umutlarınızı başka ülkelerde aramak zorunda kalmadığınız, kendi memleketinizde geleceğinizi kurabildiğiniz büyük bir Türkiye için siyaset yapıyoruz sevgili gençler… Bizim görevimiz, önünüzdeki engelleri kaldırmak; hayallerinizi gerçekleştirebildiğiniz, umduğunuzu bulduğunuz bir Türkiye'yi birlikte kurmak."

Kaynak: ANKA
Uluslararası İlişkilerUfuk ÜniversitesiYavuz AğıralioğluPolitikaTürkiyeGüncelSon Dakika

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