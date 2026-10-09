ABD Kudüs Büyükelçiliği, Orta Doğu\'daki Amerikalıları İran ve destekçilerine karşı uyardı

ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği, Orta Doğu’da bulunan Amerikan vatandaşlarını güvenlik risklerinin artabileceği konusunda uyardı. Bölgedeki gelişmeler nedeniyle çatışmaların hızla şiddetlenebileceğine dikkat çekilen açıklamada, seyahatlerde yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunması istendi.

“ÇATIŞMALAR HIZLA ŞİDDETLENEBİLİR”

Büyükelçilik tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, Orta Doğu’daki karmaşık güvenlik ortamı nedeniyle Amerikan vatandaşlarının daha dikkatli hareket etmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, çatışmaların kısa sürede şiddetlenebileceği vurgulanarak bölgeye veya bölgeden seyahat edecek vatandaşların havalimanları ve hava yolu şirketlerinden gelecek duyuruları takip etmeleri istendi.

“ABD İLE BAĞLANTILI YERLER HEDEF ALINABİLİR”

Açıklamada, İran ve onu destekleyen grupların yurt dışındaki Amerikan çıkarlarını veya ABD ile bağlantılı noktaları hedef alabileceği uyarısı yapıldı. Vatandaşlara, ABD ile bağlantısı açıkça bilinen yerlerde dikkatli olmaları, gösterilerden, kalabalıklardan ve polisin yoğun olarak bulunduğu bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi.

SIĞINAK VE TEMEL İHTİYAÇ UYARISI

Büyükelçilik, Amerikan vatandaşlarından bulundukları bölgedeki sığınakların ve korunaklı alanların yerlerini önceden öğrenmelerini istedi. Olası hava saldırılarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği belirtilirken gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçların temin edilmesi çağrısında bulunuldu.

UÇUŞLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE DİKKAT

Seyahat planlarında yaşanabilecek aksamalara da dikkat çekilen açıklamada, uçuş saatlerinin ve olası değişikliklerin doğrudan hava yolu şirketleriyle teyit edilmesi istendi. Vatandaşlara yerel medyayı takip etmeleri ve yetkililerin talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.