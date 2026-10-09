ABD Kudüs Büyükelçiliği, Orta Doğu'daki Amerikalıları İran ve destekçilerine karşı uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Kudüs Büyükelçiliği, Orta Doğu'daki Amerikalıları İran ve destekçilerine karşı uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Kudüs Büyükelçiliği, Orta Doğu\'daki Amerikalıları İran ve destekçilerine karşı uyardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, Orta Doğu'daki Amerikan vatandaşlarını güvenlik gerilimi ve seyahat aksamalarına karşı uyardı. İran ve desteklediği grupların ABD bağlantılı yerleri hedef alabileceği belirtilen uyarıda, sığınakların ve temel ihtiyaçların hazırlanması istendi.

ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği, Orta Doğu’da bulunan Amerikan vatandaşlarını güvenlik risklerinin artabileceği konusunda uyardı. Bölgedeki gelişmeler nedeniyle çatışmaların hızla şiddetlenebileceğine dikkat çekilen açıklamada, seyahatlerde yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunması istendi.

“ÇATIŞMALAR HIZLA ŞİDDETLENEBİLİR”

Büyükelçilik tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, Orta Doğu’daki karmaşık güvenlik ortamı nedeniyle Amerikan vatandaşlarının daha dikkatli hareket etmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, çatışmaların kısa sürede şiddetlenebileceği vurgulanarak bölgeye veya bölgeden seyahat edecek vatandaşların havalimanları ve hava yolu şirketlerinden gelecek duyuruları takip etmeleri istendi.

“ABD İLE BAĞLANTILI YERLER HEDEF ALINABİLİR”

Açıklamada, İran ve onu destekleyen grupların yurt dışındaki Amerikan çıkarlarını veya ABD ile bağlantılı noktaları hedef alabileceği uyarısı yapıldı. Vatandaşlara, ABD ile bağlantısı açıkça bilinen yerlerde dikkatli olmaları, gösterilerden, kalabalıklardan ve polisin yoğun olarak bulunduğu bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi.

SIĞINAK VE TEMEL İHTİYAÇ UYARISI

Büyükelçilik, Amerikan vatandaşlarından bulundukları bölgedeki sığınakların ve korunaklı alanların yerlerini önceden öğrenmelerini istedi. Olası hava saldırılarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği belirtilirken gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçların temin edilmesi çağrısında bulunuldu.

UÇUŞLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE DİKKAT

Seyahat planlarında yaşanabilecek aksamalara da dikkat çekilen açıklamada, uçuş saatlerinin ve olası değişikliklerin doğrudan hava yolu şirketleriyle teyit edilmesi istendi. Vatandaşlara yerel medyayı takip etmeleri ve yetkililerin talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDış PolitikaOrta DoğuGüvenlikPolitikaGüncelDünyaKudüsİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı Enkazdaki 3 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Samsun’da vicdanları sızlatan olay 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı Samsun'da vicdanları sızlatan olay! 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı
İnfaz skandalı da durduramadı: 20 yıldır hapisteki adamın idamı gerçekleştirildi İnfaz skandalı da durduramadı: 20 yıldır hapisteki adamın idamı gerçekleştirildi
Karamürsel’de otomobil alacağı yüzünden iki kişiyi vuran 76 yaşındaki sanık tutuksuz kaldı: 27 yıl 6 ay hapis Karamürsel'de otomobil alacağı yüzünden iki kişiyi vuran 76 yaşındaki sanık tutuksuz kaldı: 27 yıl 6 ay hapis
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
00:34
Maltepe’de çöken apartmanda can kaybı 3’e yükseldi
Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi
23:48
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
23:24
Müge Anlı’da babasını arayan Hamid’in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
21:53
Afyonkarahisar’da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
19:24
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
19:17
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 01:55:45. #7.13#
SON DAKİKA: ABD Kudüs Büyükelçiliği, Orta Doğu'daki Amerikalıları İran ve destekçilerine karşı uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei