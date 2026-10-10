NATO protestosuna katılan Halkevleri başkanı dahil 45 kişiye Ankara\'da dava açıldı

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 36'ncı NATO Zirvesi'ni protesto ettikleri gerekçesiyle Halkevleri Genel Başkanı Linda Sevinç Hocaoğulları ile TİP, EMEP ve EHP'nin Ankara il başkanlarının da aralarında bulunduğu 45 kişi hakkında dava açtı.

Ankara'da 7 Temmuz'da NATO'ya Hayır Koordinasyonu'nun, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla Kurtuluş Parkı'nda yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermemiş, eylemde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkevleri Genel Başkanı Linda Sevinç Hocaoğulları, Türkiye İşçi Partisi Ankara İl Başkanı Fırat Çoban, Emek Partisi Ankara İl Başkanı Rüstem Kahraman ve Emekçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Öykü Ilgın Gürses'in de aralarında olduğu 45 kişi hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan dava açtı.

VALİLİĞİN YASAKLAMA KARARI HATIRLATILDI

İddianamede, 24-25 Haziran 2025'te Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO toplantısında alınan karar doğrultusunda, NATO'nun 36'ncı toplantısının 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Ankara Valiliği'nin 22 Haziran 2026 tarihli kararıyla il genelinde 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında açık ve kapalı alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, protesto eylemi ve benzeri etkinliklerin yasaklandığı kaydedilen iddianamede, 7 Temmuz'da Kızılay çevresinde kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

İddianamede, Libya Caddesi üzerinden Kurtuluş Parkı'na geçmek isteyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Halkevleri'ne bağlı grubun, "Katil NATO Türkiye'den defol", "Çocuk istismarcısı Trump Türkiye'den defol", "Emperyalistler, işbirlikçiler, 6. Filo'yu unutma" ve "Katil ABD, işbirlikçi AKP" sloganlarını attığı kaydedildi.

"DAĞILMALARI YÖNÜNDE İHTARDA BULUNULDU" İDDİASI

Her iki gruba da kolluk kuvvetlerince dağılmaları yönünde ihtarda bulunulduğu, grupların direniş göstermesi ve kolluk kuvvetlerinin kalkanlarını itip çekmesi üzerine ikinci kez dağılma ihtarı yapıldığı, grupların dağılmaması ve direnişin artması üzerine kolluk kuvvetlerinin müdahalede bulunduğu belirtilen iddianamede, şüphelilerin bir bölümünün susma hakkını kullandığı, bir bölümünün ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediği ifade edildi.

İddianamede, "Yasa dışı gösteri yaparak kolluk kuvvetlerinin dağılma uyarılarına rağmen dağılmayan şüphelilerin 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçunu işledikleri anlaşılmakla, şüphelilerin açık yargılamalarının yapılarak ilgili sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına kamu adına talep ve iddia olunur" denildi.

"ONUR DUYUYORUZ"

TİP Ankara İl Başkanı Fırat Çoban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Katil NATO'yu ülkemizde istemediğimiz, 'çocuk istismarcısı Trump Türkiye'den defol' dediğimiz için Temmuz ayında hukuksuzca gözaltına alınmıştık. Bizi kendi ülkemizde alıkoyan sömürge uşaklarına o utanç az gelmiş olacak ki bir de hakkımızda dava açmışlar. Onur duyuyoruz. 11 Kasım'da NATO'yu ve yerli iş birlikçilerini biz yargılıyoruz" dedi.