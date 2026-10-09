İYİ'li Usta ve Taş, 131 fon sonrası SPK ve BDDK başkanlarını Meclis'te dinletmek istedi - Son Dakika
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İYİ'li Usta ve Taş, 131 fon sonrası SPK ve BDDK başkanlarını Meclis'te dinletmek istedi

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İYİ\'li Usta ve Taş, 131 fon sonrası SPK ve BDDK başkanlarını Meclis\'te dinletmek istedi
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İYİ Parti milletvekilleri Erhan Usta ve Ayyüce Türkeş Taş, 131 yatırım fonunun tasfiyesi ve fon skandalı sonrası SPK ve BDDK başkanlarının komisyonda dinlenmesi için Meclis Başkanlığı'na başvurdu. Başvuruda denetimin artırılması ve olası usulsüzlüklerin önlenmesi istendi.

(ANKARA) - İYİ Parti milletvekilleri Erhan Usta ve Ayyüce Türkeş Taş, 131 yatırım fonunun tasfiyesi ve "fon krizi" sonrası SPK ve BDDK başkanlarının Meclis'te dinlenmesi ve denetimin güçlendirilmesi için TBMM'ye başvuruda bulundu.

İYİ Parti milletvekilleri Erhan Usta ve Ayyüce Türkeş Taş, 131 yatırım fonunun tasfiyesi ve Fon Skandalı'nın ardından SPK ve BDDK başkanlarının Plan ve Bütçe Komisyonu'na çağrılarak milletvekillerine bilgi vermesi talebiyle Meclis Başkanlığı'na başvurdu; başvuruda, yasal bilgilendirme sorumluluklarının yerine getirilmesi, denetimin artırılması ve olası usulsüzlüklerin önüne geçilmesi gerektiği belirtildi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"131 yatırım fonunun tasfiyesi ve kamuoyunu sarsan fon skandalı ortadayken denetleyici kurumlar sessiz kalamaz. SPK ve BDDK Başkanlarının Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi kanunen zorunluluktur. İYİ Parti Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Erhan Usta ve Ayyüce Türkeş Taş, Meclis Başkanlığına başvuruda bulundular."

Kaynak: ANKA
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