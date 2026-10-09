Van'da Abdullah Öcalan için düzenlenen yürüyüşte özgürlük talebi dile getirildi - Son Dakika
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Van'da Abdullah Öcalan için düzenlenen yürüyüşte özgürlük talebi dile getirildi

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Van\'da Abdullah Öcalan için düzenlenen yürüyüşte özgürlük talebi dile getirildi
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Van'da, Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının 28'inci yıl dönümünde özgürlük talebiyle yürüyüş düzenlendi. Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde Van AVM yanından Kent Meydanı'na kadar süren yürüyüşe DEM Parti milletvekilleri, eş başkanlar ve yurttaşlar katıldı.

(VAN) - Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkarılmasının yıl dönümü dolayısıyla Van'da DEM Parti öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte Öcalan'a "özgürlük" talebi dile getirildi.

Van'da, Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının 28'inci yıl dönümü dolayısıyla Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. "Barış ve Demokratik Toplum İçin Sayın Öcalan'a Özgürlük" sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Van AVM yanından başlayarak Kent Meydanı'nda sona erdi. Eyleme DEM Parti Van milletvekilleri Zülküf Uçar ve Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, belediye ve ilçe eş başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı. Yürüyüş boyunca "Barışın anahtarı İmralı'da" sloganları atıldı.

DEM Parti Erciş İlçe Eşbaşkanı Yasemin Ağaoğlu yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Uluslararası komplo yalnızca Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılmasını hedeflemedi. 15 Şubat komplosuyla devam etmiş ancak Önder Öcalan'ın İmralı direnişi tasfiye siyasetine karşı geri adım atmamış; tam tersine demokratik çözüm iradesini daha da büyütmüştür. Geliştirdiği demokratik modernite paradigmasıyla yalnızca Kürt sorununun değil, Ortadoğu'nun kronikleşmiş sorunlarının da barış, demokrasi ve halkların özgür iradesi temelinde çözülmesinin yolunu göstermiştir.

Uluslararası komplonun amacı Kürt özgürlük mücadelesini tasfiye etmekti. Ancak başaramadılar. Tasfiye etmek istedikleri irade bugün daha güçlüdür. Kürt halkı, yüz yılı aşan inkar, imha ve asimilasyon politikalarına karşı büyük bedeller ödeyerek özgürlük ve demokrasi mücadelesini bugüne taşımıştır. Bu tarihsel mücadelenin yarattığı güçle bugün Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin önünü açmıştır. Önder Öcalan, Kürt-Türk ilişkilerinin tarihsel hakikatler temelinde yeniden kurulmasını ve Türkiye'nin demokratik bir hukuk düzenine kavuşmasını savunmaktadır.

Bunun yolu açıktır:  İlk adım olarak, Önder Öcalan'ın özgürce yaşayabileceği ve çalışabileceği koşullar derhal oluşturulmalıdır. Kürt halkının varlığı ve kimliği anayasal güvenceye alınmalıdır. Kürt sorununun demokratik ve hukuki çözümü güvence altına alınmalıdır. Demokratik siyasetin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Önder Öcalan'ın özgürlüğü bir lütuf değil, demokratik çözümün ve onurlu barışın tarihsel gereğidir. 28 yıldır İmralı'da tutulan Önder Öcalan özgürleşmeden sürecin yürümesi de barışın kalıcı hale gelmesi de mümkün değildir."

Kaynak: ANKA
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