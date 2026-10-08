AK Parti Genel Sekreteri İnan, fon soruşturması kapsamındaki iddialara tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Genel Sekreteri İnan, fon soruşturması kapsamındaki iddialara tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, fon soruşturması kapsamındaki iddialara NSosyal'den tepki gösterdi. İnan, iddiaları "ahlaksız iftira" olarak niteledi ve yargı önünde her zeminde sonuna kadar mücadele edip hesap soracaklarını, geri adım atmayacaklarını belirtti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, fon soruşturması kapsamında bakan ve milletvekillerine yönelik iddialara tepki gösterdi.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Partimizi alçakça dedikodular ve masa başı fısıltılar üzerinden hedef almaya kalkan sözde gazeteci soytarılarına, kalemini ve onurunu kiraya vermiş maaşlı yalan haber aparatlarına açık ilanımızdır: Sizler gazeteci değil, itibar suikastçiliğine soyunmuş, sahibinin sesi olan kiralık tetikçilersiniz. Elinizde tek bir delil olmadan 'duyum' kılıfıyla kustuğunuz bu ahlaksız iftiralar, ancak sizin gibi çamurda debelenenlerin eseridir. Üzerimize salınan bu gazeteci kılıklı tetikçilerle, kurduğunuz kumpaslarla ve arkanızdaki karanlık tezgahlarla yargı önünde ve her zeminde sonuna kadar, en ağır şekilde mücadele edeceğiz. Zerre kadar geri adım atmayacağız. Sıktığınız bu yalan mermileri kendi elinizde patlayacak. Hukuk önünde hepinizden tek tek, en sert şekilde hesap soracağız. Yalanlarınızda boğulacaksınız."

Kaynak: AA
Fon SoruşturmasıEyyüp Kadir İnanAK PartiPartilerPolitikaGüncelYargıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Ordu’da korkunç olay Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü
Tartıştığı eşini tabancayla öldüren kadın gözaltına alındı Tartıştığı eşini tabancayla öldüren kadın gözaltına alındı
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Samsun’da vicdanları sızlatan olay 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı Samsun'da vicdanları sızlatan olay! 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı
22:30
Fon soruşturmasında 3 gazeteci, şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında 3 gazeteci, şüpheli sıfatıyla ifade verecek
21:53
Silahla vurulmuş bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ayrancı hastaneye kaldırıldı
Silahla vurulmuş bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ayrancı hastaneye kaldırıldı
21:34
Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti
19:17
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
18:40
Çorlu’da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
Çorlu'da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 22:48:29. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Sekreteri İnan, fon soruşturması kapsamındaki iddialara tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei