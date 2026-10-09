Fatih Erbakan, Meclis\'in fon önergesini reddetmesini iktidarın sümenaltısına bağladı

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Meclis'te fon krizine ilişkin araştırma komisyonu kurulması önergesini reddeden iktidara tepki göstererek "İktidar kanadı burada maalesef yukarılara iş giderse diye, içerilerde birtakım yerlere bu işin ucu dokunursa diyerek sümenaltı etmeye ve dosyayı rafa kaldırmaya çalışıyor. Meclis'te bir araştırma komisyonun kurulmaması yönündeki tavırları da bunun bir göstergesidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'nın Sincan ilçesinde Lale Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Son beş senede Amerika'da akaryakıt fiyatları yüzde 41 arttı. Evet zam geldi. Almanya'da akaryakıt fiyatları beş senede yüzde 45 arttı. Avrupa Birliği ortalaması akaryakıt fiyatları yüzde 34 arttı. Peki Türkiye'de mazot son beş senede ne kadar arttı, yüzde bin 190 arttı. Hangi hikayeyi anlatıyorsun? Bu milleti saf mı zannediyorsun? Yüzde bin 190 beş sene önce 400 liraya dolan depo bugün 4 bin liraya bile dolmaz hale gelmiş. Çiftçi köylü de aynen asgari ücretli ve emekli gibi perişan durumda. Esnafın haline esnafın alacağı kredinin faizi yüzde 40'ın üzerinde bu kredi faizleriyle bu iş yeri kiralarıyla bu vergi ve SGK borçlarıyla ve hepsinden önemlisi alım gücünün neredeyse sıfıra düştüğü bu piyasada esnafın ayakta kalması da mümkün değil. Son sekiz ayda 82 bin esnaf dükkanını kapattı. Her gün her Allah'ın günü 340 esnaf dükkanını kapatıyor. Kazanan kim? Bankalar, faiz baronları ve rantiyeciler, imtiyazlı holdingler. İşte bu düzeni değiştirmemiz lazım. Adil bir ekonomik düzeni hayata geçirmemiz lazım. Paylaşımda adaleti sağlamamız lazım. Önce imtiyazlılar anlayışı yerine önce millet, önce ezilenler, önce mazlumlar anlayışını hayata geçirmemiz lazım. Bunun olabilmesinin yolu da Milli Görüş'ün iktidarına, yeniden refahın iktidarına bağlıdır."

"PARTİMİZ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR"

Erbakan, Lale Meydanı'nda programın ardından partisinin Sincan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek gündeme dair açıkalamalarda bulundu. Erbakan, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partisi olarak seçim zamanı değil, geçim zamanında da halkımızın yanında olma düsturuyla çalışmalarımızı arazide, sahada Türkiye genelinde yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Bunların en önemlisi Anadolu Buluşmaları programlarıdır. Bunları yoğun bir şekilde Türkiye genelinde sürdürüyoruz. Bununla beraber mahallede refah var ve köyde refah var çalışmalarımızla halkımızla buluşma anlamında son derece önemli çalışmalar olarak devam ediyor. Bu çalışmalarımız sonunda üye sayımızın büyük bir hızla arttığını, milletimizin büyük bir teveccühle Yeniden Refah Partimize koştuğunu Türkiye'nin her köşesinde görüyoruz. Bütün medya ambargolarına rağmen, bütün zorluklara rağmen teşkilatlarımızın gayreti ve fedakarlığı, Milli Görüş mirasının manevi ağırlığı, bereketi ve aynı zamanda aziz milletimizin teveccühü ve desteğiyle Yeniden Refah Partimiz her geçen gün daha da büyüyor. Milletimizle omuz omuza hep birlikte bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Bugün de Sincan'da sivil toplum kuruluşlarımızı ve esnafımızı ziyaret ederek, halkımızla kucaklaşarak Anadolu Buluşmaları programlarımızın bir tanesini daha gerçekleştirmiş olacağız."

"İKTİDARIN ARAZİ RANTI DÖNEMİ BİTTİ FONLARLA VURGUN YAPMA DÖNEMİNE GEÇTİLER"

Erbakan açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Meclis'te fon kriziyle ilgili muhalefetin verdiği araştırma önergesi de reddedildi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla. Diğer taraftan da açıklama yapan bazı gazeteciler de gözaltına alındı. Bununla ilgili değerlendirme alabilir miyiz" sorusuna Erbakan şöyle yanıt verdi:

"İktidar kanadının içerisinden, bürokrasiden, iktidar partisinin içerisinde görev yapmış isimlerden pek çok kimsenin fon skandalına karıştığını görüyoruz. Burada hem bu fon krizine sebep olmaları dolayısıyla hem de bu fon krizine sebep olan bir diğer etken içeriden, yani devlet kurumlarından buna destek olanlar ve göz yumanlar bakımından konunun çok ciddi bir şekilde araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması lazım. Ancak iktidar kanadı burada maalesef yukarılara iş giderse diye, içerilerde birtakım yerlere bu işin ucu dokunursa diyerek sümenaltı etmeye ve dosyayı rafa kaldırmaya çalışıyor. Meclis'te bir araştırma komisyonun kurulmaması yönündeki tavırları da bunun bir göstergesidir. Tabii ki milletimizin gözünün önünde olaylar cereyan ediyor ve nasıl bir vurgunun, nasıl bir dolandırıcılık operasyonunun yapıldığını milletimiz çok iyi görüyor. Her ne kadar üzeri örtülmeye çalışılsa da bu olay iktidar partisine, iktidar kanadına çok ciddi bir yara vermiştir. Rantla ilgili ne kadar iştahlı olduklarını biliyorduk. Ama bu fon krizi bunun üzerine tuz biber oldu. İhale komisyonları bitti. Arazi rantı bitti. Şimdi de borsa üzerinden birtakım içi boş fonlarla vurgun yapma dönemine geçtiler. Milletimiz artık bu yönetimden gerçekten de kurtulmak istiyor. Paylaşımda adaletin olduğu, yargıda adaletin olduğu, yönetimde adaletin olduğu bir yönetime kavuşmak istiyor. İnşallah ne kadar üzerini örtmeye çalışsalar da, ne kadar yayın yasakları koysalar da bu olaylar milletimizde büyük bir bilinçlenme ve şuurlanmaya yol açmıştır. ve inşallah yapılacak olan ilk seçimde de milletimiz bunun gereğini sandıkta yapacaktır."

"28 ŞUBAT'LA KAYBEDEN TÜRKİYE VE MİLLETİMİZ OLDU"

"28 Şubat sürecinde tankların yürüdüğü bir Sincan'da bugün aynı meydandayız. O süreçte babanız Sayın Necmettin Erbakan başbakanlıktan istifa etmişti. Bugün buradan geriye dönüp baktığınızda neler söylemek istersiniz" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabii 28 Şubat'la kaybeden Türkiye ve milletimiz olmuştur. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Her zaman ifade ediyorum. Biraz önce konuşmamda da söyledim. O dönemde yapılan maaş zamları aynı oranla, aynı hızla günümüze kadar devam etseydi, 28 Şubat süreciyle sekteye uğramasaydı, bugün emekli maaşının asgari ücretin 200 bin liralık seviyesinde olduğunu konuşuyor olacaktık. ve yine o gün yapılan denk bütçe aynı şekilde 28 - 29 sene boyunca bugüne kadar devam etseydi, biz bugün devlet olarak, ülke olarak 1 trilyon dolar faiz ödememiş olacaktık. Denk bütçe devam etseydi 1 trilyon dolar da 600 milyar dolar dış borcumuz var, bu dış borcun tamamı ödenmiş olacaktı. Ayrıca kasamızda da 400 milyar dolar da paramız olacaktı. Yine 28 Şubat olmasaydı ve Milli Görüş iktidarı günümüze kadar devam etseydi, o gün kurulan D8, D60 haline gelecekti. 57 Müslüman ülkenin birliği sağlanacaktı. ve D-60'ın olduğu bir dünyada da bugün Gazze'de, Filistin'de yaşadığımız olayları yaşamıyor olacaktık. Bu nedenle aslında İslam alemi ve milletimiz maalesef kayba uğramıştır. İnşallah bunların hepsinin telafi edilmesi için Yeniden Refah Partisi olarak iktidara gelmek istiyoruz ve aynı Milli Görüş ruhuyla bu hayırlı hizmetleri tekrardan hayata geçirmek istiyoruz."