TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yazır Mahalle Külliyesi'nde toplumsal birlik mesajı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yazır Mahalle Külliyesi'nde toplumsal birlik mesajı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konya'da Selçuklu Belediyesi Yazır Mahalle Külliyesi'nin açılış töreninde güçlü Türkiye hedefi için toplumsal dayanışma ve birliğin artırılması gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, konuşmasının ardından beraberindekilerle kurdele keserek külliyeyi açtı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin içinde bulundukları bu coğrafyada güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmesini hedeflediklerini belirterek, "Böylesine büyük çatışmaların, gerilimlerin, savaşların, büyük altüst oluşların yaşandığı bir dönemde ve coğrafyada bizim her iki ayağımızı da yere sağlam bir şekilde basmaktan başka hiçbir şansımız yok." dedi.

Kurtulmuş, Selçuklu Belediyesi Yazır Mahalle Külliyesi Açılış Töreni'nde, Konya'nın hem şehircilik hem de sahip olduğu manevi iklimi koruma ve çoğaltma anlamında sürekli daha da ileriye giden bir şehir haline geldiğini söyledi.

Kentte gerçekleştirdiği görüşmelerde yapılması planlanan ve yapımı devam eden projelere ilişkin bilgi aldığına değinen Kurtulmuş, Konya ve Türkiye için çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Kurtulmuş, bir hedefleri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin, içinde bulunduğumuz bu coğrafyada güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmesi. Böylesine büyük çatışmaların, gerilimlerin, savaşların, büyük altüst oluşların yaşandığı bir dönemde ve coğrafyada bizim her iki ayağımızı da yere sağlam bir şekilde basmaktan başka hiçbir şansımız yok. Türkiye olarak 'Güçlü Türkiye' hedefine yürümek için mutlaka toplumsal dayanışmamızı, toplumsal birliğimizi artırmak mecburiyetindeyiz.

Evet güçlü Türkiye, ekonomide güçlü, eğitimde güçlü, sanayide güçlü, milli savunmada güçlü bir Türkiye'dir. Hiç şüphe yok ama en az bunlar kadar önemli olan taraf, toplumsal dayanışma ve toplumun bütünleşmesi bakımından da Türkiye'nin çok güçlü olması lazım. Yani 86 milyon yurttaşımızın yüreklerinin toplu vurması, hissiyatının aynı istikamete doğru yönelmesi şarttır. Onun için şehir kültürünün artırılması, ortak milli hedeflerimizin güçlü bir şekilde bütünleşme ve toplumsal dayanışma etrafında toparlanması, hele hele bu günlerde en başlıca vazifelerimizden birisidir."

Bir taraftan "Terörsüz Türkiye" hedefine emin adımlarla ilerlerken, diğer taraftan da Anadolu'nun 81 ilinin her birini, bütün mahallelerini güzel ve güçlü şehirler olarak ayağa kaldırmayı vazife edindiklerini aktaran Kurtulmuş, şehirlerin kimliklerini güçlendirmek bakımından atılan her bir adımın fevkalade değerli ve önemli olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, Yazır Mahalle Külliyesi'ni de bu anlamda önemli bulduklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Belki dışarıdan baktığınız zaman küçük bir külliye gibi görünüyor ama burada mahalle içerisinde halkın eğitimden camiye, sağlıktan çocuk mektebine kadar birçok husustaki ihtiyaçları karşılamak bakımından çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Ama daha önemlisi mahalle sakinlerinin bir araya gelmesi, birbirleriyle ahval etmesi, dertlerini, kederlerini paylaşması, sevinçlerinde ortaklaşması inanın ki bu mahallede inşa edilen binalardan daha önemli, daha değerlidir."

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya Valisi İbrahim Akın başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Kurtulmuş, konuşmasının ardından beraberindekilerle kurdele keserek külliyenin açılışını gerçekleştirdi.

Törende Vali Akın, Altay ve Pekyatırmacı da konuşma yaparak eserin hayırlı olmasını diledi.

Programa, AK Parti Konya Milletvekilleri Hasan Ekici, Latif Selvi, Mehmet Baykan, Meryem Göka, Mustafa Hakan Özer ve Ziya Altunyaldız ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
PolitikaTürkiyeGüncelYazırKonyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vincenzo Montella, Adana Demirspor’daki 330 bin euroluk alacağını sildi Vincenzo Montella, Adana Demirspor'daki 330 bin euroluk alacağını sildi
“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı 5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Maltepe’de çöken binada yürek yakan detay Evleri kentsel dönüşüme girince taşınmışlar Maltepe’de çöken binada yürek yakan detay! Evleri kentsel dönüşüme girince taşınmışlar
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu’nun keyfi yerinde Çocuklarla fotoğraf çektirdi Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi
19:22
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
19:21
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
19:08
Maltepe’de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
19:02
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:33
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
18:13
TFF seçim kararını verdi: 6 istifa peş peşe
TFF seçim kararını verdi: 6 istifa peş peşe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 20:14:27. #.0.3#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yazır Mahalle Külliyesi'nde toplumsal birlik mesajı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei