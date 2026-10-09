TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yazır Mahalle Külliyesi'nde toplumsal birlik mesajı verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin içinde bulundukları bu coğrafyada güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmesini hedeflediklerini belirterek, "Böylesine büyük çatışmaların, gerilimlerin, savaşların, büyük altüst oluşların yaşandığı bir dönemde ve coğrafyada bizim her iki ayağımızı da yere sağlam bir şekilde basmaktan başka hiçbir şansımız yok." dedi.

Kurtulmuş, Selçuklu Belediyesi Yazır Mahalle Külliyesi Açılış Töreni'nde, Konya'nın hem şehircilik hem de sahip olduğu manevi iklimi koruma ve çoğaltma anlamında sürekli daha da ileriye giden bir şehir haline geldiğini söyledi.

Kentte gerçekleştirdiği görüşmelerde yapılması planlanan ve yapımı devam eden projelere ilişkin bilgi aldığına değinen Kurtulmuş, Konya ve Türkiye için çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Kurtulmuş, bir hedefleri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin, içinde bulunduğumuz bu coğrafyada güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmesi. Böylesine büyük çatışmaların, gerilimlerin, savaşların, büyük altüst oluşların yaşandığı bir dönemde ve coğrafyada bizim her iki ayağımızı da yere sağlam bir şekilde basmaktan başka hiçbir şansımız yok. Türkiye olarak 'Güçlü Türkiye' hedefine yürümek için mutlaka toplumsal dayanışmamızı, toplumsal birliğimizi artırmak mecburiyetindeyiz.

Evet güçlü Türkiye, ekonomide güçlü, eğitimde güçlü, sanayide güçlü, milli savunmada güçlü bir Türkiye'dir. Hiç şüphe yok ama en az bunlar kadar önemli olan taraf, toplumsal dayanışma ve toplumun bütünleşmesi bakımından da Türkiye'nin çok güçlü olması lazım. Yani 86 milyon yurttaşımızın yüreklerinin toplu vurması, hissiyatının aynı istikamete doğru yönelmesi şarttır. Onun için şehir kültürünün artırılması, ortak milli hedeflerimizin güçlü bir şekilde bütünleşme ve toplumsal dayanışma etrafında toparlanması, hele hele bu günlerde en başlıca vazifelerimizden birisidir."

Bir taraftan "Terörsüz Türkiye" hedefine emin adımlarla ilerlerken, diğer taraftan da Anadolu'nun 81 ilinin her birini, bütün mahallelerini güzel ve güçlü şehirler olarak ayağa kaldırmayı vazife edindiklerini aktaran Kurtulmuş, şehirlerin kimliklerini güçlendirmek bakımından atılan her bir adımın fevkalade değerli ve önemli olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, Yazır Mahalle Külliyesi'ni de bu anlamda önemli bulduklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Belki dışarıdan baktığınız zaman küçük bir külliye gibi görünüyor ama burada mahalle içerisinde halkın eğitimden camiye, sağlıktan çocuk mektebine kadar birçok husustaki ihtiyaçları karşılamak bakımından çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Ama daha önemlisi mahalle sakinlerinin bir araya gelmesi, birbirleriyle ahval etmesi, dertlerini, kederlerini paylaşması, sevinçlerinde ortaklaşması inanın ki bu mahallede inşa edilen binalardan daha önemli, daha değerlidir."

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya Valisi İbrahim Akın başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Kurtulmuş, konuşmasının ardından beraberindekilerle kurdele keserek külliyenin açılışını gerçekleştirdi.

Törende Vali Akın, Altay ve Pekyatırmacı da konuşma yaparak eserin hayırlı olmasını diledi.

Programa, AK Parti Konya Milletvekilleri Hasan Ekici, Latif Selvi, Mehmet Baykan, Meryem Göka, Mustafa Hakan Özer ve Ziya Altunyaldız ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.