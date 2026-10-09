Elazığ\'da tefecilere yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı, 1 tabanca bulundu

Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü planlı çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Ekonomik durumu kötü olan kişilere yüksek faizle borç para verdikleri, çek kırdıkları, verdikleri paraya karşılık mağdurların mal varlıklarına tedbir koydurarak haksız kazanç sağladıkları değerlendirilen 5 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki adli işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.