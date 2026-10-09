Sahte MİT'çilerden akılalmaz tezgah! 7 kişiyi dolandırdılar - Son Dakika
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Sahte MİT'çilerden akılalmaz tezgah! 7 kişiyi dolandırdılar

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Sahte MİT\'çilerden akılalmaz tezgah! 7 kişiyi dolandırdılar
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Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Kendilerini MİT, istihbarat ve devlet görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, cezaevindeki yakınlarını serbest bıraktırma ve kamu kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle vatandaşlardan para aldıkları belirlendi. 7 kişinin mağdur edildiği soruşturmada sahte olduğu değerlendirilen kamu kimlik kartları ele geçirildi. Polis, firari 1 şüpheliyi arıyor.

Sahte MİT görevlisi kimliğiyle vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli operasyon düzenlendi. İstanbul, Mersin ve Mardin'i de kapsayan operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

KENDİLERİNİ MİT VE DEVLET GÖREVLİSİ OLARAK TANITTILAR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin faaliyetlerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin kendilerini "İstihbarat Görevlisi", "MİT Görevlisi" ve "Devlet Görevlisi" olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin bu unvanları kullanarak vatandaşların güvenini kazandıkları, ardından çeşitli vaatlerle para talep ettikleri tespit edildi.

Sahte MİT'çilerden akılalmaz tezgah! 7 kişiyi dolandırdılar

CEZAEVİNDEN ÇIKARMA VE İŞE YERLEŞTİRME VAADİYLE PARA ALDILAR

Soruşturmanın ayrıntılarında şüphelilerin kullandığı dolandırıcılık yöntemi de ortaya çıktı. Şüphelilerin, cezaevinde yakını bulunan kişilere ulaşarak tutuklu veya hükümlü yakınlarını cezaevinden çıkarabileceklerini söyledikleri belirlendi. Bir diğer yöntemde ise kamu kurumlarında işe yerleştirme vaadi kullanıldı. Devlet kurumlarında bağlantıları bulunduğu izlenimi veren şüphelilerin, işe girme umudu taşıyan vatandaşlardan para aldıkları tespit edildi. Polisin yürüttüğü incelemelerde, söz konusu yöntemlerle 2026 yılı içerisinde Diyarbakır'da 7 ayrı dolandırıcılık olayının gerçekleştirildiği ve 7 kişinin mağdur edildiği belirlendi.

POLİS SABAH 06.00'DA 4 İLDE DÜĞMEYE BASTI

Şüphelilerin kimliklerinin ve bağlantılarının belirlenmesinin ardından operasyon için harekete geçildi. Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin ve Mardin'de sabah saat 06.00 sıralarında eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Dört ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında aranan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ADRESLERDEN SAHTE KİMLİK KARTLARI ÇIKTI

Polis ekipleri, operasyon sırasında şüphelilerin adreslerinde arama yaptı. Aramalarda sahte olduğu değerlendirilen 2 kamu kimlik kartı ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen kimlik kartlarının ve dijital materyallerin soruşturma kapsamında inceleneceği belirtildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sahte MİT'çilerden akılalmaz tezgah! 7 kişiyi dolandırdılar
Kaynak: DHA
Millî İstihbarat TeşkilatıDolandırıcılıkDiyarbakırGüvenlik3. SayfaGüncelPolisKamuSuçSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Lutfi Turan Lutfi Turan:
    Hala saftirikler var demek 0 0 Yanıtla
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