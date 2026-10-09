Ümraniye'de iş yerine uzun namlulu silahla ateş açan 2 şüpheli motosikletle kaçtı - Son Dakika
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Ümraniye'de iş yerine uzun namlulu silahla ateş açan 2 şüpheli motosikletle kaçtı

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Ümraniye\'de iş yerine uzun namlulu silahla ateş açan 2 şüpheli motosikletle kaçtı
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Ümraniye'de bir iş yerine motosikletle gelen 2 kişi, uzun namlulu silahla ateş açtı; şüpheliler ardından havaya da ateş açarak kaçtı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ÜMRANİYE'de motosikletle gelen 2 kişi, bir iş yerine uzun namlulu silahla ateş açtı. Şüpheliler, saldırının ardından havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeye motosikletle gelen 2 kişi, uzun namlulu silahla iş yerine ateş açtı. Şüpheliler, daha sonra havaya ateş açarak motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde ve çevresinde inceleme yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Ümraniye3. SayfaGüncelPolisOlaySuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de iş yerine uzun namlulu silahla ateş açan 2 şüpheli motosikletle kaçtı - Son Dakika
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