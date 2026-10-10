Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak - Son Dakika
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Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak

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Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışlarında T.C. kimliğin ibraz edilmesini zorunlu hale getirileceğini açıkladı. Memişoğlu, düzenlemenin birkaç hafta içinde Meclis'e sunulacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele konusunda açıklamalarda bulundu.

TRT Haber'de konuşan Memişoğlu, sigara satışlarıyla ilgili yeni düzenlemeyi anlattı.

Bakan Memişoğlu, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele konusunda kararlı olduklarını belirtip Türkiye'nin sigara ile mücadelede geçmişte önemli başarılar elde ettiğini, ancak son süreçte sigara kullanım oranlarında artış gözlemlendiğini söyledi.

Sigaranın Türkiye'deki ölüm nedenlerinin yüzde 60'ına yakınına neden olan kök hastalık olduğuna da işaret eden Bakan Memişoğlu, bu konuda insanların bilinçlenmesi için sigara bırakma konusunda son iki senede büyük bir gayret içinde olduklarını ifade etti.

Bakan Memişoğlu şöyle devam etti:

“Sağlık Bakanlığı olarak bütün sigarayla ilgili bırakmaya yardımcı olacak ilaçları ücretsiz veriyoruz ve baktığın zaman bin 700 üzerinde sigara bırakma polikliniklerimiz var. Mobil sigara bırakma polikliniklerimiz var. 171 dediğimiz sigarayla ilgili, bırakmayla ilgili her türlü desteği veriyor."

SİGARA ALIRKEN KİMLİK GÖSTERİLECEK

Bakan Memişoğlu, sigara satışına ilişkin hazırlanan kanun teklifi hakkında bilgi verdi.

Sigara satışlarında kimlik ibrazı zorunluluğu getireceklerini ve denetimleri artıracaklarını bildiren Bakan Memişoğlu, "Esas kanunumuzun hazırlığındaki en temel husus, sigarayı görünür olmaktan çıkartmak. Bazı alanlarda kısıtlamalara gidiyoruz." dedi.

Park ve bahçelerdeki kısıtlamaların yanı sıra özellikle 18 yaşından küçüklere sigara satışının önlenmesi amacıyla yaş doğrulama uygulamasına geçilmesinin planlandığını duyurdu.

KİMLİK ÜZERİNDEN YAŞ DOĞRULANACAK

Yeni düzenlemeyle sigara satın alan kişilerin yaşlarının T.C. kimlik bilgileri üzerinden doğrulanması amaçlanıyor.

Memişoğlu, uygulamanın gerekçesini şöyle açıkladı:

“Esas amacımız şu; belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması da şu anda da zaten yasak. Daha doğrusu satılması da yasak. Bu satışı da T.C. kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak. Onun yaşını verifiye edeceğiz ki, o şu anda yasak zaten 18 altına sigara satışı. Onu da göstermiş olacaklar.”

KAFE VE RESTORANLARDAKİ ALANLAR YENİDEN DÜZENLENECEK

19 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan 5727 sayılı Kanun ile evler hariç tüm kapalı alanlarda tütün mamulleri tüketimi yasaklanmış ve 2009 yılı Temmuz ayında tam olarak yürürlüğe giren yasa ile Türkiye dumansız hava sahasına giren 3. Avrupa ülkesi olmuştu.

Bakan Memişoğlu, kapalı alanlardaki sigara yasağına ilişkin düzenlemelerin olacağını dile getirdi.

Mevcut uygulamada sigara içilen ve içilmeyen bölümlerde belirsizlikler yaşandığını belirten Bakan, bu alanların daha net kurallarla düzenleneceğini söyleyip "Şu anda sigara içmeyenler daha mağdur arka taraflara kaldılar." dedi.

Tütünle mücadele kapsamında yeni düzenlemelere ilişkin Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, kanun teklifine ilişkin bilgi vermişti.

Ergüder; Türkiye'de 2040'dan itibaren sigara satışının yasaklanması, ince sigaraların kaldırılması ve 2015'ten sonra doğanlara sigara satışının ömür boyu yasaklanmasının planlandığını dile getirmişti.

Düzenlemenin ekim ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.

Kemal MemişoğluSağlık BakanıGüncelGündemSon Dakika

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    Yorumlar (15)

  • dogu bulut dogu bulut:
    millet aç aç olayı farklı yere çekmeyin 3 0 Yanıtla
  • Ertan Ray Ertan Ray:
    Ya sen seni bakan yapanın ülkenin o kadar derdi varken salak saçma şeylerle uğraşıyorsunuz ya 3 0 Yanıtla
  • b8xs9brf4h b8xs9brf4h:
    Boş ilerle uğraşacağınıza emeklinin asgari ücretlinin derdine derman bulun garibanın sigarası ile uğraşmayın 3 0 Yanıtla
  • gizem antalya gizem antalya:
    siz çalarken de kimlik ile mi çaldınız paraları bir milyonu transfer ederken bile zorluk çıkaran bankalar milyarlarca lirayı nasıl transfer etti? hadi cevapla. 1 0 Yanıtla
  • Kenan Aytekin Kenan Aytekin:
    uzatmadan kızacası üfürükten teyyaaaare! 1 0 Yanıtla
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