90'ların unutulmaz sesi Sibel Alaş'ın son hali dikkat çekti - Son Dakika
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90'ların unutulmaz sesi Sibel Alaş'ın son hali dikkat çekti

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90\'ların unutulmaz sesi Sibel Alaş\'ın son hali dikkat çekti
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1990'lı yıllara damga vuran "Adam" şarkısıyla müzik dünyasında adını geniş kitlelere duyuran Sibel Alaş, yıllar sonraki görünümüyle yeniden dikkat çekti. Mustafa Sandal'ın yapımcılığını üstlendiği ilk albümüyle büyük bir çıkış yakalayan ve "Bende Hüküm Sür" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcının son hali, müzikseverlere 90'lı yılları hatırlattı.

90'ların unutulmaz şarkıcılarından Sibel Alaş, yıllar sonraki görünümüyle yeniden merak konusu oldu. Bir dönemin sevilen şarkılarına imza atan sanatçının müzik kariyeri de yeniden hatırlandı.

"ADAM" ŞARKISIYLA MÜZİK DÜNYASINA DAMGA VURDU

1990'lı yıllarda Türk pop müziğinin yükselişe geçtiği dönemde adını duyuran Sibel Alaş, özellikle 1995 yılında yayımladığı "Adam" şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Kasetlerin müzik piyasasına yön verdiği, televizyonlarda müzik kliplerinin ilgiyle takip edildiği yıllarda kariyerine güçlü bir başlangıç yapan Alaş, dönemin sevilen kadın sanatçıları arasında yer aldı.  Mustafa Sandal'ın yapımcılığını üstlendiği "Adam" albümü, şarkıcının profesyonel müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

90'ların unutulmaz sesi Sibel Alaş'ın son hali dikkat çekti

SİBEL ALAŞ'IN YILLAR SONRAKİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Müzik kariyerinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen şarkılarıyla hatırlanan Sibel Alaş'ın son görüntüsü, sanatçıyı yeniden merak edenlerin ilgisini çekti. 1995 yılında "Adam" şarkısıyla müzik dünyasına adım atan Alaş'ın bugünkü görünümü, eski klipleriyle birlikte yeniden hatırlanmasına vesile oldu. Bir dönemin unutulmaz şarkıları arasında yer alan eserleri, sanatçının 90'lı yıllardaki müzik yolculuğunu bugün de hatırlatıyor.

90'ların unutulmaz sesi Sibel Alaş'ın son hali dikkat çekti
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SON DAKİKA: 90'ların unutulmaz sesi Sibel Alaş'ın son hali dikkat çekti - Son Dakika
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