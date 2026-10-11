Riyad'daki saldırıda bilanço ortaya çıktı: 12 ölü, 309 yaralı - Son Dakika
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Riyad'daki saldırıda bilanço ortaya çıktı: 12 ölü, 309 yaralı

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Riyad\'daki saldırıda bilanço ortaya çıktı: 12 ölü, 309 yaralı
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından hedef alındı. Saldırılarda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Riyad'daki havalimanına yönelik saldırıyla birlikte ağır bir can kaybı yaşandığı bilgisi ortaya çıktı. Husilerin hedef aldığı belirtilen Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda 12 kişinin öldüğü, 309 kişinin yaralandığı ortaya çıktı.

KRAL HALİD HAVALİMANI'NIN HEDEF ALINDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na Husiler tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi. İlk bilgilerde saldırıların havalimanını hedef aldığı belirtilirken olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi. 

12 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 309 KİŞİNİN YARALANDIĞI BELİRTİLDİ

Saldırılara ilişkin aktarılan bilgilere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Saldırının ardından havalimanında uçuşlar askıya alınmıştı. 

İLK SALDIRIDA 3 KİŞİ ÖLMÜŞ, 36 KİŞİ YARALANMIŞTI

Riyad'daki havalimanı, iki gün önce de ölümcül bir saldırıya hedef olmuştu. Önceki saldırıda aralarında bir pilotun da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı. Havalimanının kısa süre içinde ikinci kez hedef alınması, bölgede devam eden askeri hareketlilik sırasında yaşandı.

Riyad'daki saldırıda bilanço ortaya çıktı: 12 ölü, 309 yaralı
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    Yorumlar (3)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Amerika kına yaksın Müslümanlar savaşıyor diye 2 2 Yanıtla
    mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Terörist müslümanlarla terörist olmayan müslümanlar savaşıyor 0 0
    128547Ab& 128547Ab&:
    Sen husi leri musulanmi zannediyorsun 0 0
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