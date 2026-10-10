Tokat\'ta bin 400 kişi hastanelere başvurdu, vatandaşlara içme suyu için uyarı yapıldı

Tokat kent merkezinde önceki gün akşam saatlerinde başlayan mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşandı.

HASTA SAYISI BİN 400'E ULAŞTI

İlk olarak çocuklarda görülen şikayetlerin ardından yetişkinlerin de sağlık kuruluşlarına başvurmasıyla hasta sayısı yaklaşık bin 300 ila bin 400'e ulaştı. Yaşanan gelişmeler üzerine Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Tokat Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat, basın açıklaması yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

“SU NUMUNELERİNDE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI”

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, kent genelindeki içme sularının İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince düzenli olarak denetlendiğini belirterek, "Tokat'taki içme sularımız her zaman İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenmektedir. Şehrimizin dört bir yanından alınan içme suyu numuneleri düzenli olarak analiz edilmektedir. İçme sularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. Yağışların yoğun olduğu dönemde bile içme suyu kalitesinde herhangi bir değişim tespit edilmemiştir. En son 5 Ekim 2026 tarihinde yapılan test sonuçlarında ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Test sonuçları açıklanana kadar vatandaşlarımızın geçici bir süre temkinli davranarak suyu kaynatıp kullanmalarını önemle rica ediyorum. Bu süre zarfında klorlama nedeniyle içme sularında hafif bir koku olabilir. Vatandaşlarımızın doğru bilgilendirme için resmi kurumlarımızı takip etmelerini önemle rica ediyorum" dedi.

"15 HASTAMIZ YATARAK TEDAVİ GÖRÜYOR"

Tokat Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat ise, hastanelere yapılan başvuruların ilk olarak çocuklarda başladığını, daha sonra yetişkinlerde de benzer şikayetlerin görüldüğünü söyledi. Canbolat, "Bize ilk etapta çocuk hastalarımız bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Daha sonra yetişkin hastalarımızda da benzer şikayetler görüldü. Şu anda yatarak tedavi gören 15 hastamız var. Hepsinin genel sağlık durumu iyi. Dün akşam saat 21.00 sıralarında başlayan başvurularda toplam sayı bin 300 ila bin 400 civarında. Ancak süreç devam ettiği için bu sayılar değişkenlik gösterebilir" diye konuştu.

İÇME SUYUYLA İLGİLİ İNCELEMELER SÜRÜYOR

Yetkililer, yaşanan sağlık şikayetlerinin nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğünü bildirdi. İçme suyuyla ilgili son analiz sonuçları henüz kesinleşmezken, vatandaşlardan tedbir amacıyla musluk suyunu kaynatarak tüketmeleri ve resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri istendi.