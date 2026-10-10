Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Kartal'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek poliklinik binasının çatısında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın nedeniyle hastalar tahliye edilmeye başlanırken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek poliklinik binasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
HASTALAR TAHLİYE EDİLMEYE BAŞLANDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının ardından hastanede hareketli dakikalar yaşanırken, hastaların tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.
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