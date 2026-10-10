Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor - Son Dakika
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Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor

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İstanbul Kartal'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek poliklinik binasının çatısında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın nedeniyle hastalar tahliye edilmeye başlanırken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek poliklinik binasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

HASTALAR TAHLİYE EDİLMEYE BAŞLANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının ardından hastanede hareketli dakikalar yaşanırken, hastaların tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
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    Yorumlar (1)

  • Gani Ömür Gani Ömür:
    Türkiyenin enbüyük Kap hastanesi Allah yardım etsin 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor - Son Dakika
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