Kapıkule\'de Türkiye\'ye kaçırılmak istenen 67 canlı piton ele geçirildi

Kapıkule'de Türkiye'ye kaçırılmak istenen 67 canlı piton ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yabancı plakalı bir otomobilde 67 canlı piton cinsi yılan ele geçirildi. Şüphelilerin çöpe attığı poşetlerde çoraplara konulan yılanlar bulundu, Sırbistan uyruklu şüphelilere 948 bin 739 lira ceza uygulandı.
Edirne'de yasa dışı yollarla Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmak istenen 67 canlı piton ele geçirilirken, olayla ilgili şahıslara toplam 948 bin 739 lira idari para cezası uygulandı.
POŞETTEN PİTON YILANLARI ÇIKTI
Türkiye'ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen yabancı plakalı otomobil gümrük muhafaza ekiplerinin şüphesi üzerine X-ray taramasına sevk edildi. Şüphelilerin taramaya giderken çöpe attıkları poşetler incelendi.
Poşetlerde çorapların içerisine konulmuş 67 canlı piton cinsi yılan bulundu.
PARA CEZASI KESİLDİ
Sırbistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilere 948 bin 739 lira ceza uygulandı. Yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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