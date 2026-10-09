Denizli'de polis taklidi yapan 3 şüpheli altın ve parayla Kütahya'da yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de polis taklidi yapan 3 şüpheli altın ve parayla Kütahya'da yakalandı

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Denizli\'de polis taklidi yapan 3 şüpheli altın ve parayla Kütahya\'da yakalandı
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Denizli'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 şüpheli, Kütahya'da polis uygulama noktasında yakalandı. Aramalarda şüphelilerin üzerinde ve araçlarında 4 tam, 2 yarım, 1 Reşat ve 3 çeyrek altın, 1 altın yüzük ve 113 bin 750 lira nakit ele geçirildi.

DENİZLİ'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli, çaldıkları altın ve paralarla Kütahya'da yakalandı.

Denizli'nin Bekilli ilçesine bağlı Üçkuyu Mahallesi'nde meydana gelen dolandırıcılık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen çalışmaların ardından kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheliler takibe alındı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince şüphelilerin içinde bulunduğu araç Afyonkarahisar karayolu polis uygulama noktasında durduruldu. Dolandırıcılık şüphelileri K.D. (23), B.B. (22) ve K.A. (22) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 4 tam altın, 2 yarım altın, 1 Reşat altın, 3 çeyrek altın, 1 altın yüzük ve 113 bin 750 lira nakit para ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
DolandırıcılıkGüvenlik3. SayfaDenizliKütahyaGüncelPolisSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de polis taklidi yapan 3 şüpheli altın ve parayla Kütahya'da yakalandı - Son Dakika
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