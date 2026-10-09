Denizli\'de polis taklidi yapan 3 şüpheli altın ve parayla Kütahya\'da yakalandı

DENİZLİ'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli, çaldıkları altın ve paralarla Kütahya'da yakalandı.

Denizli'nin Bekilli ilçesine bağlı Üçkuyu Mahallesi'nde meydana gelen dolandırıcılık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen çalışmaların ardından kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheliler takibe alındı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince şüphelilerin içinde bulunduğu araç Afyonkarahisar karayolu polis uygulama noktasında durduruldu. Dolandırıcılık şüphelileri K.D. (23), B.B. (22) ve K.A. (22) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 4 tam altın, 2 yarım altın, 1 Reşat altın, 3 çeyrek altın, 1 altın yüzük ve 113 bin 750 lira nakit para ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.