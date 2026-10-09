Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı iftira dedi, müebbet kararının bozulacağını savundu - Son Dakika
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Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı iftira dedi, müebbet kararının bozulacağını savundu

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Tuğyan Ülkem Gülter\'in avukatı iftira dedi, müebbet kararının bozulacağını savundu
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Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ardından avukatı Merve Uçanok, kararın istinaf ve Yargıtay'da bozulacağını düşündüğünü söyledi. Uçanok, müvekkilinin ağır bir iftiraya maruz kaldığını savunarak 'Asla pes etmeyeceğiz' dedi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ardından avukatı Merve Uçanok, kararın üst mahkemelerden döneceğini düşündüğünü belirterek, "Asla pes etmeyeceğiz" dedi.

Güllü'nün ölümüne ilişkin davada verilen kararın ardından taraf avukatları açıklamalarda bulundu. Tuğberk Yağız Gülter'in avukatı Rahmi Çelik, yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını ifade ederek, mahkemenin kararına saygı duyulması gerektiğini söyledi. Çelik, Sultan'la ilgili yasal süreçleri takip etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

"Deliller layıkıyla tartışılmadan kanaat oluştu"

Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok ise yargılamanın henüz sona ermediğini, istinaf ve Yargıtay aşamalarının bulunduğunu ifade etti. Müvekkilinin ağır bir iftiraya maruz kaldığını savunan Uçanok, delillerin yeterince tartışılmadan mahkemede kanaat oluştuğunu öne sürdü.

Dosyanın üst mahkemelerden döneceğini ve kararın bozulacağını düşündüğünü dile getiren Uçanok, "Sonuna kadar Tuğyan Ülkem Gülter'in arkasındayım. Onun masumiyetini yargılamanın sonunda en nihayetinde ispatlayacağıma inanıyorum. Asla pes etmeyeceğiz. Yargılamanın en sonunda Tuğyan'ı kızına kavuşturacağım" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Yargıtay3. SayfaGüncelMerveGüllüSuçSon Dakika

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