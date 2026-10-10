Kuzey Marmara Başakşehir'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kuzey Marmara Başakşehir'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü hayatını kaybetti

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Kuzey Marmara Başakşehir\'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü hayatını kaybetti
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Kuzey Marmara Başakşehir mevkii Edirne istikametinde 23.45 sıralarında alkollü olduğu iddia edilen ticari araç sürücüsü, seyir halindeki otomobile çarpıp bariyerlere çarparak durabildi. Araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybederken otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kuzey Marmara'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü önce seyir halindeki bir otomobile ardından bariyerlere çarparak durabildi. Bariyerlere çarptığı esnada araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza 23.45 sıralarında Kuzey Marmara Başakşehir mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu iddia edilen 34 HRA 328 plakalı ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyir halinde olan 34 LA 6360 plakalı otomobile sol tarafından vurdu. Savrulan ticari araç bariyerlere çarparak ancak durabildi. Bariyerlere çarpma anında aracından fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

2 şerit trafiğe kapatıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik sebebiyle Kuzey Marmara Edirne istikametinim 2 şeridini trafiğe kapattı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu ve ifadesi alınmak üzere polis merkezinde muhafaza altına alındı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından otoyol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıBaşakşehirGüvenlik3. SayfaMarmaraEdirneGüncelSon Dakika

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