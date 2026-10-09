Ümraniye\'de iş yerine ateş açan 2 saldırgan kaçtı, olayda ölen yaralanan olmadı

Ümraniye'de iş yerine ateş açan 2 saldırgan kaçtı, olayda ölen yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi'nde akşam 20.30 sıralarında bir iş yerine motosikletli 2 kişi uzun namlulu silahla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan saldırganları yakalamak için polis çalışma başlattı.
Ümraniye'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.
Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki iş yerine kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerinin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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