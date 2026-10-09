İzmir Konak\'ta 1 kilo 950 gram bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Konak'ta 1 kilo 950 gram bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Konak'ta Emir Sultan Mahallesi'nde yapılan uygulamada yaya olarak durdurulan şüphelinin üzerinde ve elindeki poşette 1 kilo 950 gram bonzai bulundu. Şüpheli, Yunus timleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde 1 kilo 950 gram bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emir Sultan Mahallesi'nde uygulama yaptı.
Ekiplerin yaya olarak durdurduğu O.D'nin (33) üzerinde ve elindeki poşette 1 kilo 950 gram bonzai bulundu.
Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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