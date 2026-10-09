Gaziantep Nurdağı\'nda otomobil işçi minibüsüyle çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada Rıza Kaya (35) yaşamını yitirdi,2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sayburun Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed S. (39) yönetimindeki 27 ME 9658 plakalı mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile Rıza Kaya (35) yönetimindeki 27 J 1606 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Rıza Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada 2'si çocuk 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların Acil Servisteki tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.