Gaziantep Nurdağı\'nda otomobil işçi minibüsüyle çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 yaralı

Gaziantep Nurdağı'nda otomobil işçi minibüsüyle çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde akşam saatlerinde otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı; otomobil sürücüsü Rıza Kaya (35) öldü, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada Rıza Kaya (35) yaşamını yitirdi,2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sayburun Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed S. (39) yönetimindeki 27 ME 9658 plakalı mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile Rıza Kaya (35) yönetimindeki 27 J 1606 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Rıza Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada 2'si çocuk 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların Acil Servisteki tedavileri sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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