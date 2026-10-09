Samsun Çarşamba'da iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Samsun Çarşamba'da iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza kesildi

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Samsun Çarşamba\'da iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza kesildi
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Samsun Çarşamba'da bir iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişiye toplam 58 bin 20 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu S.G. hakkında adli işlem başlatılırken oyun masasındaki 17 bin 300 lira ile 50 avroya el konuldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 5 kişiye toplam 58 bin 20 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 5 kişiye toplam 58 bin 20 lira ceza uyguladı.

İş yeri sorumlusu S.G. (41) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonda, oyun masasında bulunan 17 bin 300 lira ile 50 avroya da el konuldu.

Kaynak: AA
ÇarşambaGüvenlik3. SayfaGüncelSamsunCezaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Çarşamba'da iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza kesildi - Son Dakika
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