Güllü'nün kızı Tuğyan duruşmada ağladı ama karar değişmedi! İşte savunması - Son Dakika
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Güllü'nün kızı Tuğyan duruşmada ağladı ama karar değişmedi! İşte savunması

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Güllü’nün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, savcının mütalaası doğrultusunda Tuğyan Ülkem Gülter’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Gülter, döktüğü gözyaşlarına rağmen mahkemenin kararını etkileyemedi. İşte Tuğyan Ülkem Gülter'in mahkemedeki savunması...

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde “Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un (52) evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar çıktı. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Güllü’nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter’i (28) “tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçlamaları reddeden Gülter, kararın ardından gözyaşlarına boğuldu.

SAVCI MÜTALAASINI YİNELEDİ

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, eski menajeri ve asistanı Çiğdem Emir Deniz ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, ilk duruşmadaki mütalaasını yineleyerek Gülter’in “tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Güllü'nün kızı Tuğyan duruşmada ağladı ama karar değişmedi! İşte savunması

“SULTAN’IN DA YARGILANMASINI TALEP EDİYORUZ”

Güllü’nün kardeşi Kader Tut’un avukatları, olay gecesine ait kamera görüntülerine ilişkin bir rapor sundu. Raporda şu ifadelere yer verildi: 

"Güllü’nün lavaboya girdiği sırada Tuğyan’ın Sultan’a ‘Şişt, şişt, Malkata’yı açalım öyle oynasın’ dediği, Güllü’nün lavabodan çıktıktan sonra ‘Aç, aç, aç’ diye seslendiği ortaya çıkıyor. Sanık burada Sultan ile birlikte hareket etmiştir. Sultan’ın tanık değil, sanık olması gerekmektedir. Sultan ifadesinde doğruyu söylüyor ancak eksik söylüyor. Biz sanığın ‘Üst soya karşı kasten planlayarak öldürme’ suçundan cezalandırılmasını, Sultan’ın da yargılanmasını talep ediyoruz."

AĞLAYARAK SAVUNMA YAPTI

Ağlayarak savunma yapan Tuğyan Ülkem Gülter, olay günü yaşananları anlattı. Sabah Sultan Nur Ulu ile birlikte markete, ardından bakıcı görüşmesi için bir AVM’ye gittiklerini söyleyen Gülter, eve döndükten sonra annesiyle sohbet edip film izlediklerini ve annesinin alkol aldığını belirtti. 

Gülter, şöyle konuştu:

“Daha sonra salonda dans ettik, şarkılar söyledik. Hiçbir şeyimiz yoktu. Sonra Sultan’la odama geçtik. Annem de geldi. Oynadı o da. Sultan aynaya dönüktü, ben önündeydim. Sonra bir ses geldi. Arkamı döndüğümde annem yoktu. Sonra Sultan’a ‘Koş’ diye bağırdım. Birlikte aşağı indik.”

Suçlamaları reddeden ve annesine herhangi bir teması olmadığını savunan Gülter, “Benim arkam dönüktü. Annem düştüğünde bir şey temas ettiğini görmedim. Zaten görmüş olsaydım tutmaya çalışırdım. Düştüğü pozisyonu hatırlamıyorum” dedi.

Güllü'nün kızı Tuğyan duruşmada ağladı ama karar değişmedi! İşte savunması

“HADİ GÖRÜŞÜRÜZ DİYE BİR SES DUYMADIM”

İddianamede olaydan hemen önce duyulduğu belirtilen “Hadi görüşürüz” sözlerine ilişkin de konuşan Gülter, “Olay anında ‘Hadi görüşürüz’ diye bir ses duymadım. Bu ses anneme ait” dedi. Sultan Nur Ulu’nun ifadelerini de kabul etmediğini söyledi.

“ANNE KATİLİ OLARAK YAFTALANDIM”

Karar öncesi son sözleri sorulan Gülter, şunları söyledi:

“Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Annemin düşme anını asla görmedim. Mağdurum. İftiraya uğradım. Ben madem katilim, beni görmüş, neden olay anında sesini çıkarmadı. Korktuğu için, baskı gördüğü için bu ifadeyi verdiğine inanıyorum. Ben sanal medyada, basında ‘Anne katili’ olarak lanse ediliyorum, ‘Anne katili’ olarak yaftalandım. Annemin acısını yaşayamadım ben. Ben ilahi adalete güveniyorum. Siz ne kadar ceza verirseniz verin, ben suçsuz olduğumu biliyorum. Kızımın bu lekeyi taşımasını istemiyorum.”

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, karar için verdiği aranın ardından Tuğyan Ülkem Gülter’i “tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Gülter, kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu.

Güllü'nün kızı Tuğyan duruşmada ağladı ama karar değişmedi! İşte savunması

"MAHKEME EN ÜST SEVİYEDEN CEZAYI VERMİŞTİR"

Dava sonrası konuşan Tuğberk Yağız Gülter'in avukatı Rahmi Çelik, "Öncelikle böyle bir olayın olmasından dolayı üzüntülüyüz. Keşke olmasaydı. Mahkeme en üst seviyeden cezayı vermiştir. Üzüntülüyüz, söyleyeceğimiz bu kadar. Mahkeme kararına da saygı duyulması gerekir. Mahkeme değerlendirmesini yapmıştır. Tabi karar daha şu aşamadaki yerel mahkeme kararı, bunun istinafı var, Yargıtay'ı var" dedi.

"SULTAN'LA İLGİLİ YASAL SÜREÇLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Sultan Nur Ulu ile ilgili hukuki süreci de devam ettireceklerini söyleyen Çelik, "Sultan konusunda şu hususu net bir şekilde söyleyebiliriz, yapmış olduğumuz savcılık itirazımız vardı, reddedilmişti. Biz peşini bırakmayacağız. Yasal olarak onun hakkındaki bizim yasal süreçlerimize devam edeceğiz. Verilen karara saygı duymak gerekir diyoruz. Mahkeme böyle bir karar vermiştir, saygı duymak gerekir" diye konuştu.

Tuğberk Yağız Gülter'in çok üzgün olduğunun hatırlatılması üzerine avukat Çelik, "Allah muhafaza. Allah muhafaza. Hiç kimse onun yerinde olmak istemezdi. Düşünün, bir tarafında annesini kaybetmiş birisi, bir tarafında yargılanan bir ablası. Nasıl olabilir? Allah kimseyi onun durumuna düşürmesin" ifadelerini kullandı.

"MÜVEKKİLEM ÇOK AĞIR BİR İFTİRAYA MARUZ KALDI"

Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok ise gazetecilere yaptığı açıklamada, yargılama sürecinin henüz tamamlanmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şöyle ki henüz yargılama sona ermiş değil. Sizler de biliyorsunuz ki istinaf ve Yargıtay aşaması var. Tuğyan Ülkem Gülter müvekkilim çok ağır bir iftiraya maruz kaldı. ve gördüğünüz üzere bir hafta içerisinde deliller doğru düzgün, layıkıyla tartışılmadan bir kanaat oluştu mahkemede. Ben bu dosyanın üst mahkemelerden döneceğini, bozulacağını düşünüyorum. Bununla alakalı da sonuna kadar Tuğyan Ülkem Gülter'in arkasındayım. Onun masumiyetini, yargılamanın sonunda en nihayetinde ispatlayacağıma da inanıyorum. Asla pes etmeyeceğiz. Yargılamanın en sonunda Tuğyan'ı kızına kavuşturacağım."

OLAY 26 EYLÜL 2025'TE YAŞANMIŞTI

Güllü, 26 Eylül 2025'te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’ndeki 6 katlı binada bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmış, arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Ulu’nun ev hapsi daha sonra kaldırıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının 11 ay süren soruşturmasının ardından hazırladığı iddianamede, Gülter için ağırlaştırılmış müebbet, Ulu için ise “yalan tanıklık” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

“ANNESİNİ PENCEREDEN ATTIĞINI GÖRDÜM”

Davanın 1 Ekim’deki ilk duruşmasında, olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu şu ifadeyi vermişti:

“Arkamı döndüğümde Tuğyan’ın annesini pencereden attığını gördüm. Sonra bana ‘Koş’ dedi. Ben şoka girmiştim. Çok korkmuştum ve ilk ifadem farklıydı. Cenaze günü Tuğyan bana ‘Beni yakarsan ben de seni yakarım’ dedi.”

Aynı duruşmada Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de olaya karışan herkesten şikayetçi olduğunu söylemişti.

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Kaynak: DHA
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